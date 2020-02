Pronostics ATP Mexican Open en quart de finale incluant Rafael Nadal contre Kwon Soon-woo

Cela a été un excellent début de semaine pour l’Open du Mexique et les huit derniers matchs sont maintenant terminés. Avec le Sunshine Double qui se profile à l’horizon, tous les joueurs du tirage au sort seront sûrement désireux de s’assurer qu’ils font la préparation parfaite pour les Indian Wells Masters en allant profondément à Acapulco. Mais qui réservera sa place en demi-finale?

Mexican Open Quarterfinal Predictions

John Isner contre Tommy Paul

Tête à tête: Isner 1-0 Paul

Tommy Paul est arrivé à l’Open du Mexique après avoir fait un excellent début de saison et cela s’est encore amélioré pour l’Américain à Acapulco. Après les qualifications, où il a battu Danilo Petrovic, à la retraite, et Daniel Elahi Galan de Columbia, il a ouvert sa campagne dans le tableau principal en se ralliant d’un set down pour battre son compatriote Mackenzie McDonald, 6-7 6-4 6- 4. Puis, dans ce qui était sûrement la victoire de sa carrière jusqu’à présent, il a évincé la deuxième tête de série et demi-finaliste de l’Open d’Australie Alexander Zverev en deux sets.

Mais il fait face à un autre défi potentiellement décourageant en demi-finale sous la forme de son compatriote américain John Isner. Isner, tête de série cinquième, revient d’une blessure qui l’a forcé à prendre sa retraite à l’Open d’Australie, mais il a bien joué jusqu’à présent à Acapulco, battant Mischa Zverev et Marcos Giron, tous deux en deux sets. Surtout, son service a tiré, le grand carolinien du Nord ayant déjà tiré 50 as à Acapulco.

Il en aura besoin de plus face à Paul, qui est sûrement plein de confiance après ses exploits jusqu’à présent à l’Open du Mexique. Mais même une bonne journée de service peut ne pas être suffisante pour Isner. Il a remporté sa seule rencontre précédente à Cincinnati en 2017 au galop, mais Paul s’est considérablement amélioré entre-temps. Isner tire l’avantage de la ligne et cela devrait être suffisant pour la garder proche. Mais Paul joue le meilleur tennis sur le terrain et cela devrait être suffisant pour l’emmener dans les quatre derniers.

Prédiction: Paul en 3

Taylor Fritz contre Kyle Edmund

Tête à tête: Fritz 1-0 Edmund

Au cours des 18 derniers mois, Kyle Edmund a subi une terrible course de forme, non aidée par une succession de blessures légères dont la plus grave était une blessure au genou. Mais le Britannique a été en forme ces derniers temps, remportant l’Open de New York pour décrocher le deuxième titre de sa carrière lors de sa dernière sortie. Et il a continué d’impressionner jusqu’à présent à Acapulco, marquant de belles victoires sur Feliciano Lopez, 6-4 6-1, et le récent finaliste de Rotterdam et de Marseille Felix Auger-Aliassime, 6-4 6-4.

Taylor Fritz, quant à lui, est toujours à la recherche d’un résultat vraiment remarquable, mais il a semblé vif jusqu’à présent à Acapulco. Il a terminé fortement pour évincer John Millman 7-5 3-6 6-1 au premier tour avant de renvoyer Ugo Humbert, 6-4 6-1. Cette dernière performance a été particulièrement impressionnante et lui donnera sûrement une réelle confiance avant ce match. Mais la surface du court à Acapulco semble favoriser les plus gros frappeurs et le coup droit d’Edmund lui donne une arme que Fritz ne peut pas égaler. Si c’est sur la chanson, attendez-vous à ce qu’il soit l’homme pour atteindre les demi-finales.

Prédiction: Edmund en 3

Stan Wawrinka contre Grigor Dimitrov

Tête à tête: Wawrinka 7-4 Dimitrov

Cela devient une sorte de problème pour Grigor Dimitrov. Après avoir remporté quatre matchs de suite contre Stan Wawrinka entre 2014 et 2016, dont un 6-1 6-2 particulièrement impressionnant sur terre battue à Monte-Carlo en 2015, le Bulgare a perdu ses cinq derniers matchs contre le triple champion du Major. Il y a eu un certain nombre de compétitions serrées, avec la dernière victoire de Wawrinka une victoire 5-7 6-4 7-6 l’année dernière à Cincinnati, mais Dimitrov semble avoir développé quelque chose d’un blocage mental contre le Suisse.

Cela n’augure rien de bon pour ses chances de venger ces défaites à Acapulco. Il a joué un bon tennis jusqu’à présent à l’Open du Mexique, battant Damir Dzumhur en deux sets avant de devancer Adrian Mannarino 6-7 6-2 7-6 pour atteindre les quarts de finale. Wawrinka, quant à lui, a ouvert sa campagne avec une victoire 6-3 6-7 7-6 sur la résurgente Frances Tiafoe, avant de battre Pedro Martinez au deuxième tour pour gagner 6-4 6-4.

Il semble avoir trouvé sa gamme à Acapulco et a porté des coups punitifs contre l’Espagnol Martinez. Les tribunaux jouant relativement lentement, il devrait avoir la possibilité de faire de même contre Dimitrov. Le Bulgare, malgré tout son talent, ne possède pas de puissance significative, reposant davantage sur le timing. Wawrinka, cependant, peut vraiment ouvrir ses épaules et marteler le ballon. S’il le fait contre Dimitrov, attendez-vous à ce qu’il se montre trop fort après une autre bataille entre les deux.

Prédiction: Wawrinka en 3

Rafael Nadal contre Kwon Soon-woo

Tête à tête: première rencontre

Kwon Soon-woo a bien démarré sa campagne à Acapulco, battant l’heureux perdant Taro Daniel en trois sets au premier tour avant de licencier la huitième tête de série Dusan Lajovic 7-6 6-0 un jour à oublier pour le Serbe. Cela lui a valu un coup de feu à la tête de série Rafael Nadal, l’Espagnol devant gagner l’Open du Mexique et espère que Novak Djokovic tombera tôt à Dubaï s’il veut reconquérir le classement mondial # 1 avant le Sunshine Double.

Nadal n’a pas encore perdu un set à Acapulco, démantelant son compatriote Pablo Andujar pour la perte de seulement cinq matchs au premier tour avant de relever le défi de Miomir Kecmanovic, malgré la vaillante résistance du Serbe au deuxième set. Il se sentira sûrement plein de confiance avant ce match et à juste titre. Kwon a bien joué jusqu’à présent à Acapulco, mais il y a peu dans son jeu pour suggérer qu’il peut sérieusement troubler le grand Espagnol. Attendez-vous à une sortie confortable pour Nadal.

Prédiction: Nadal en 2

