Pronostics ATP Montpellier en quart de finale incluant Richard Gasquet contre Vasek Pospisil

Les quarts de finale de l’ATP Open Sud de France à Montpellier sont là! Ce fut une semaine passionnante de tennis jusqu’à présent à Montpellier, mais nous en sommes à huit concurrents. Qui passera aux quatre derniers et qui sera éliminé du tournoi? Continuez à lire pour le découvrir!

Prévision quart de finale ATP Montpellier

Gregoire Barrere contre Filip Krajinovic

Face à face: jamais joué

Grégoire Barrère a remporté l’une des plus grandes victoires de sa carrière au deuxième tour de Montpellier. Barrere a battu le numéro 23 mondial Grigor Dimitrov depuis un set down pour atteindre les quarts de finale. Filip Krajinovic n’a pas encore perdu de set ce tournoi et vient d’écraser Mikael Ymer 6-1 6-1 pour se rendre en quart de finale.

Ces deux-là n’ont jamais joué auparavant. Barrère, qui vient de France, aura la foule française derrière lui. Mais, vous devez vous attendre à une baisse de niveau après une telle victoire. Krajinovic a inspiré beaucoup de confiance dans la façon dont il a détruit Ymer. Il est un attaquant de balle propre et prospère dans les conditions intérieures. Krajinovic va gagner ce match et passer en demi-finale.

Prédiction: Krajinovic en 2

David Goffin contre Pierre-Hugues Herbert

Face à face: 4-0 Goffin

David Goffin a repoussé cinq points de set dans le deuxième set de son match du deuxième tour à Montpellier contre Alexander Bublik pour l’emporter en deux sets. Pierre-Hugues Herbert n’a pas perdu un set lors des deux matches qu’il a disputés et a bouleversé Felix Auger-Aliassime pour atteindre les quarts de finale.

Goffin mène la tête à tête 4-0 et l’un de ces matchs a été un quintuple à l’Open d’Australie plus tôt cette saison. Goffin est très cohérent depuis la ligne de base et est un attaquant de balle propre qui est excellent pour transformer la défense en attaque. Les conditions intérieures aident certainement Herbert, qui sert très bien et n’a fait face qu’à un point de rupture contre Auger-Aliassime. Herbert aura également la foule à ses côtés, car il est français. Mais, donnez le niveau de jeu de Goffin à partir de la ligne de base et comment il a bien fait dans le passé avec ce match, je m’attends à ce qu’il gagne un match serré ici.

Prédiction: Goffin en 3

Gael Monfils vs Norbert Gombos

Face à face: jamais joué

Gael Monfils a éliminé Adrian Mannarino d’un set down pour atteindre les quarts de finale de Montpellier. Norbert Gombos a connu une course très impressionnante, revenant d’un set down pour battre Pablo Carreno-Busta puis éliminant Emil Ruusuvuori en deux sets.

Ces deux-là n’ont jamais joué auparavant. Gombos a un énorme service et joue une marque de tennis agressive qui fonctionne bien à l’intérieur. Monfils est plus disposé à jouer au tennis défensif et au contre-coup. Mais, quand Monfils voit une ouverture, il peut augmenter la puissance. Alors que Gombos joue bien cette semaine, la capacité de Monfils à récupérer les balles frustrera Gombos et le forcera à surchauffer. Monfils passe à autre chose, mais ce ne sera pas facile compte tenu du niveau de Gombos cette semaine.

Prédiction: Monfils en 3

Richard Gasquet contre Vasek Pospisil

Face à face: à égalité 2-2

Richard Gasquet a connu un excellent retour de blessure. Après avoir battu confortablement Gilles Simon en quart de finale, il s’est remis d’un déficit de set pour battre Feliciano Lopez en trois sets. Vasek Pospisil a atteint les quarts de finale sans perdre un set. Pospisil n’a pas eu beaucoup de mal à envoyer Denis Shapovalov à son match du deuxième tour.

Le face à face est à égalité 2-2, tous sur des terrains durs, mais Gasquet a remporté les deux dernières rencontres. Gasquet a réussi à battre Lopez, dont le jeu, comme celui de Pospisil, consiste à se rendre souvent au filet. Cela donne confiance qu’il sera en mesure de gérer les incursions de Pospisil dans le filet. Cependant, avec la façon dont Pospisil sert, attendez-vous à ce que ce match soit proche.

Prédiction: Gasquet en 3

