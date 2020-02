Pronostics ATP Rio Open en quart de finale incluant Dominic Thiem vs Gianluca Mager

Après une semaine passionnante à ce jour à l’Open de Rio, avec des matchs de marathon, des bouleversements époustouflants et l’émergence possible d’une nouvelle star, seulement huit hommes restent en lice pour le titre. Mais qui réservera sa place en demi-finale?

Rio Open Predictions quart de finale

Federico Coria contre Cristian Garin

Tête à tête: Garin 1-0 Coria

Cristian Garin est arrivé à l’Open de Rio en pleine forme et il a continué d’impressionner cette semaine, même s’il n’a pas trouvé sa progression dans le tirage au sort tout à fait simple. Au premier tour, il a dû se rallier après une panne au troisième set pour battre le Slovaque Andrej Martin. Mais il a amélioré sa performance au cours des 16 derniers matchs pour démonter l’Argentin Federico Delbonis, qui frappe fort, 6-3 6-4, et atteindre son deuxième quart de finale de la saison, où il affrontera Federico Coria.

Coria connaît la meilleure semaine de sa carrière, après avoir traversé les qualifications pour atteindre le tableau principal, où il a remporté des victoires honorables contre le vice-champion du Qatar Open Corentin Moutet et la sensation de 16 ans, Carlos Alcaraz Garfia. Mais bien qu’il ait bien joué jusqu’à présent à Rio, Garin marque une réelle amélioration dans la qualité de son opposition. Le Chilien propage parfaitement le court, en particulier du côté du coup droit, et devrait avoir trop de puissance et de précision pour que Coria puisse le gérer.

Prédiction: Garin en 2

Borna Coric contre Lorenzo Sonego

Tête à tête: première rencontre

Borna Coric, tête de série cinquième à l’Open de Rio, avait mal entamé la saison, remportant un seul de ses matchs en Coupe ATP avant de s’incliner au premier tour à l’Open d’Australie et à Buenos Aires. Mais il s’est battu en quarts de finale à Rio, battant Juan Ignacio Londero, qui avait atteint le quatrième tour à Roland Garros la saison dernière, en deux sets serrés au premier tour avant de devancer Thiago Seyboth Wild lors d’un bris d’égalité en troisième set. Mais il devra faire face à un test difficile en quart de finale à Lorenzo Sonego.

L’Italien a connu une campagne d’évasion en 2019, mise en évidence par son triomphe sur l’herbe à Antalya, et il a semblé fort jusqu’à présent cette semaine, battant Leonardo Mayer au premier tour avant de bouleverser le deuxième tête de série Dusan Lajovic, 7-6 7- 6. Cela promet d’être un match serré, avec peu entre les deux sur le papier, mais Sonego a joué avec beaucoup plus de conviction jusqu’à présent à Rio et sera sûrement plein de confiance après avoir battu Lajovic. Attendez-vous à ce qu’il retire un autre bouleversement.

Prédiction: Sonego en 3

Dominic Thiem contre Gianluca Mager

Tête à tête: première rencontre

Gianluca Mager a été en excellent contact jusqu’à présent à l’Open de Rio. Après avoir traversé les qualifications sans perdre un set, l’Italien a marqué une excellente victoire sur le champion de l’Open d’Argentine Casper Ruud au premier tour du tableau principal et il a soutenu cela en battant son compatriote Joao Domingues en six sets, 6-3 7 -6. Cependant, il devra faire face à ce qui semble être sa tâche la plus difficile de la semaine jusqu’à présent quand il montera sur le terrain pour faire face à la tête de série Dominic Thiem.

L’Autrichien, qui joue son premier tournoi depuis sa deuxième place à l’Open d’Australie, n’a pas encore été à son meilleur à Rio jusqu’à présent, mais il a fait preuve d’un courage louable en luttant contre Felipe Meligeni Rodrigues Alves et Jaume Munar pour atteindre les quarts de finale, après avoir pris la distance par les deux. Mais il aura désormais sûrement retrouvé les pieds sur terre battue et semble certain d’avoir trop de puissance pour le qualificatif italien.

Prédiction: Thiem en 2

Attila Balazs vs Pedro Martinez

Tête à tête: Balazs 1-1 Martinez

Après avoir subi une défaite unilatérale contre Mager lors du dernier tour de qualification, Attila Balazs a profité pleinement de sa bonne fortune en tant que perdant chanceux, battant l’expérimenté Pablo Cuevas en deux sets au premier tour avant de combattre son dernier espoir Thiago Monteiro en trois sets pour atteindre les quarts de finale. Pedro Martinez, quant à lui, a réussi les qualifications, avant de battre Hugo Dellien et son compatriote Pablo Andujar.

C’est une grande chance pour les deux hommes d’atteindre l’air raréfié d’une demi-finale ATP 500, avec le prix en argent considérable et les points de classement qui vont avec. Ils ont divisé leurs réunions précédentes et un autre concours serré, et peut-être nerveux, semble être en vue à l’Open de Rio. Mais Balazs a joué avec une grande liberté après s’être vu remettre une seconde chance et cela devrait suffire à le voir en quart de finale.

Prédiction: Balazs en 3

