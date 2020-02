Pronostics ATP Rotterdam en quart de finale incluant Gael Monfils contre Daniel Evans

rNous arrivons à la phase de quart de finale du tournoi mondial de tennis ATP ABN Amro 2020 à Rotterdam. Après de nombreux bouleversements lors des deux premiers tours, le peloton semble plutôt uniforme et sûrement excitant à suivre. Avec le grand mélange entre les jeunes armes et les vétérans, qui devez-vous atteindre les demi-finales?

Pronostics ATP Rotterdam en quart de finale

Pablo Carreno Busta contre Jannik Sinner

Tête à tête: Première rencontre

Bien que ce fut une performance fabuleuse de vaincre David Goffin face au Jannik Sinner, âgé de 18 ans, il faut rester prudent. L’Italien peut expulser n’importe qui du terrain quand il est sur le terrain, mais maintenir constamment ce niveau pourrait être un tout autre défi. D’autant plus que de l’autre côté du filet sera Pablo Carreno Busta, dont le jeu est essentiellement construit autour de forcer son adversaire à faire des erreurs.

Cela dit, il est difficile de ne pas sauter dans le train de battage médiatique Sinner ici. Le jeune était tellement composé et tellement concentré contre Goffin, ne montrant à aucun moment la différence d’expérience entre eux. Il y a beaucoup de talent brut sur ce gars et son attitude intrépide signifie qu’il va clairement dans des endroits. Cela devrait être un contraste de styles très intéressant, Sinner le prenant probablement si son jeu clique.

Prédiction: Sinner in 3

Felix Auger-Aliassime contre Aljaz Bedene

Tête à tête: Première rencontre

Jusqu’à présent, deux des meilleurs interprètes de la semaine. La forme de Felix Auger-Aliassime a évolué récemment et le Canadien n’a pas joué un match comme celui contre Grigor Dimitrov depuis un moment. Aljaz Bedene a tranquillement amélioré son service au cours de la dernière année et est devenu un véritable compétiteur dur de haut niveau en salle.

Même si cela devrait être un autre match serré, attendez-vous à ce que le Canadien trouve un moyen de gagner. Le jeune a des armes plus importantes et devrait être capable de dicter le jeu dans des rallyes plus longs. Cela peut conduire à un grand nombre d’erreurs non forcées, mais cela devrait l’aider à sortir en tête à long terme.

Prédiction: Auger-Aliassime en 3

Filip Krajinovic contre Andrey Rublev

Tête à tête: 1-1

Andrey Rublev n’a perdu qu’une seule fois lors de ses 17 derniers matches (contre Alexander Zverev à l’Open d’Australie). Le Russe joue le meilleur tennis de sa carrière et il ne semble pas que cette série soit sur le point de se terminer. Rublev a envoyé Nikoloz Basilashvili et Alexander Bublik emballer ici sans faire face à un seul point d’arrêt. Pendant ce temps, Filip Krajinovic a également pris une bonne forme, atteignant les demi-finales de Montpellier la semaine dernière (perdu contre Monfils). Le Serbe est en quarts de finale à Rotterdam avec des victoires sur Tallon Griekspoor et Vasek Pospisil. Peut-être inquiétant peut-être la façon dont il a lutté pour éliminer le Canadien, qui a eu des crampes et des problèmes de jambe droite.

L’augmentation du niveau de la compétition sera abrupte pour Krajinovic. Le Russe n’a donné à son adversaire que trois matchs lors de sa rencontre à la finale de la Coupe Davis en novembre. Bien que ce soit évidemment un résultat extrême, il est peu probable que Krajinovic ait beaucoup de confiance en celui-ci.

Prédiction: Rublev en 2

Gael Monfils vs Daniel Evans

Tête à tête: Monfils 1-0

Ça commence à ressembler au tournoi de Gael Monfils à perdre. Le champion en titre est en pleine forme et vient de vivre une belle semaine à Montpellier, où il décroche son neuvième titre en carrière. Daniel Evans est en quarts de finale avec de grandes victoires sur Philipp Kohlschreiber et Karen Khachanov. Cette surface intérieure convient parfaitement au jeu peu orthodoxe du Britannique.

Evans a réussi à frustrer Karen Khachanov, qui frappe avec puissance, avec sa tranche de couteau, mais ce ne sera pas aussi facile ici. Bien que Monfils puisse évidemment frapper gros, ce n’est pas le but principal de son jeu. La couverture sensationnelle du Français et sa contre-frappe devraient le mener à bien contre Evans.

Prédiction: Monfils en 2

