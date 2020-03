Pronostics WTA Lyon Open quart de finale incluant Sofia Kenin vs Oceane Dodin

Après ce qui a été une semaine de tennis divertissante jusqu’à présent à l’Open de Lyon WTA, seulement huit femmes restent en lice pour le titre de niveau international. Mais qui réservera sa place en demi-finale?

Pronostics Open de Lyon en quart de finale

Daria Kasatkina vs Camila Giorgi

Tête à tête: première rencontre

Cela pourrait bien s’avérer être le match de la journée des quarts de finale à l’Open de Lyon. Daria Kasatkina a eu beaucoup de mal au cours des 12 derniers mois, la Russe étant passée de l’intérieur du top 10 mondial à l’extérieur du top 70. Mais elle a joué du tennis fin cette semaine, affrontant pour la première fois Pauline Parmentier et une foule vocale française, malgré gaspillant deux balles de match, avant d’écarter le défi d’Irina Bara, qui s’était qualifiée pour le tableau principal, pour la perte de seulement cinq matchs.

Camila Giorgi a elle aussi peiné pour une petite récompense ces derniers temps, mais elle a fait bonne figure à l’Open de Lyon. L’Italienne a ouvert sa campagne avec une victoire composée 6-3 6-4 sur Vera Lapko, avant d’étendre sa récente domination de sa rivalité avec Alize Cornet en battant la quatrième tête de série 4-6 7-6 6-2, sa cinquième victoire consécutive sur la Française. Il semble y avoir peu entre cette paire sur papier. Mais où Giorgi peut être en mesure de prendre le dessus, c’est dans sa plus grande volonté et sa capacité à jouer sur le pied avant, ce qui devrait bien la servir dans les conditions intérieures de Lyon.

Prédiction: Giorgi en 3

Intégrer à partir de .

Viktoria Kuzmova contre Anna-Lena Friedsam

Tête à tête: Kuzmova 1-0 Friedsam

Viktoria Kuzmova a remporté jusqu’à présent des victoires indispensables à l’Open de Lyon, battant Lesley Kerkhove et Tereza Martincova pour atteindre les quarts de finale. Mais la Slovaque a dû travailler dur pour ses victoires, Kerkhove et Martincova lui prenant la distance. Bien que le fait qu’elle ait pu résister à ces victoires est largement encourageant, cela n’augure pas particulièrement bien pour ses chances face à Anna-Lena Friedsam. L’Allemande a été en forme jusqu’à présent à l’Open de Lyon, envoyant Anastasiya Komardina et Kristina Mladenovic avec facilité. Attendez-vous à ce qu’elle réclame un autre cuir chevelu en quart de finale.

Prédiction: Friedsam en 2

Intégrer à partir de .

Sofia Kenin contre Oceane Dodin

Tête à tête: première rencontre

Ayant lutté pour le rythme et avec des attentes élevées à la suite de son triomphe de l’Open d’Australie, Sofia Kenin sera sûrement satisfaite de la manière dont elle a remporté 6-3 6-4 contre la peu orthodoxe Vitalia Diatchenko au premier tour. Mais elle a rapidement été rappelée des défis posés par son nouveau statut de championne majeure au cours des 16 dernières, où la qualificative Jaqueline Cristian a joué le match de sa vie pour mener Kenin au bord du gouffre, l’Américaine n’émergeant que de peu 5-7 7-6 6-4 vainqueur.

Et elle pourrait bien être dans un autre test quand elle affrontera Oceane Dodin, qui a impressionné dans sa victoire 6-4 6-4 contre la Luxembourgeoise Mandy Minella. Mais Kenin aura sûrement profité de sa victoire sur Cristian. Bien qu’elle n’ait pas joué son meilleur tennis, Kenin a fait preuve d’une admirable force mentale pour sauver une balle de match et ensuite tenir bon dans un troisième set difficile. Attendez-vous à un affichage amélioré du n ° 5 mondial et à une journée plus confortable au bureau.

Prédiction: Kenin en 2

Intégrer à partir de .

Caroline Garcia contre Alison Van Uytvanck

Tête à tête: Garcia 1-0 Van Uytvanck

Comme plusieurs autres joueuses sur le terrain à l’Open de Lyon, Caroline Garcia est arrivée dans le sud de la France une joueuse en quête de dynamisme après une longue période coincée dans le marécage. Et jusqu’à présent, cette décision a été payante pour la Française, qui a remporté des victoires honorables sur Greet Minnen et Ysaline Bonaventure, tous deux belges. Mais on soupçonne plutôt qu’Alison Van Uytvanck, la troisième belge qu’elle a affrontée en autant de matches, opposera une résistance plus sévère.

Van Uytvanck, cinquième tête de série, a rapidement entamé sa campagne, battant la Polonaise Katarzyna Kawa 6-1 6-3 à son premier match. Elle a soutenu cela en durcissant une victoire de trois sets sur la Bulgarie Viktoriya Tomova, revenant d’un set down pour le faire. Cependant, face à Garcia, elle devra également faire face à la foule, qui a donné à Garcia un soutien précieux dans les moments vitaux. Cela, combiné à la troisième capacité de semence de propager le court et d’exposer ainsi le manque relatif de mobilité de Van Uytvanck, devrait être suffisant pour la voir dans les quatre derniers.

Prédiction: Garcia en 3

Photo principale:

Intégrer à partir de .