Pronostics WTA Monterrey en quart de finale incluant Leylah Fernandez contre Elina Svitolina

Le quart de finale de l’Open de Monterrey WTA est arrivé! Ce fut une semaine passionnante de tennis et nous en sommes aux huitièmes de finale. La pression monte et monte à Monterrey et il sera fascinant de voir qui va de l’avant et qui échoue. Qui seront nos quatre demi-finalistes? Continuez à lire pour le découvrir!

WTA Monterrey Quarterfinal Predictions

Yafan Wang contre Marie Bouzkova

Face à face: 1-0 Wang

Yafan Wang prend enfin un peu d’élan dans sa saison 2020. Wang a remporté ses deuxième et troisième matchs de la saison à Monterrey. Elle a battu Astra Sharma en trois sets pour atteindre les quarts de finale. Marie Bouzkova a joué près d’un match sans faute au deuxième tour, battant confortablement Anna Karolina Schmiedlova. Les défenses et la capacité de contre-frappe de Bouzkova étaient à un niveau extrêmement élevé pendant le match.

Wang mène tête à tête 1-0, après avoir gagné à Acapulco la saison dernière en deux sets. Cependant, Bouzkova joue à un niveau beaucoup plus élevé en ce moment qu’elle ne l’était à Acapulco la saison dernière. Il est difficile d’imaginer que Wang ait la tolérance au rallye pour frapper Bouzkova sous sa forme actuelle. Bouzkova sera en demi-finale à Monterrey.

Prédiction: Bouzkova en 3

Intégrer à partir de .

Anastasia Potapova contre Johanna Konta

Face à face: jamais joué

Anastasia Potapova a fait un retour spectaculaire au deuxième tour, sauvant trois balles de match et revenant battre Tamara Zidansek en trois sets. Le combat de Potapova était admirable et elle n’a jamais abandonné. Johanna Konta retrouve enfin sa forme en 2020. Les premières victoires de Konta de la saison ont été à Monterrey et elle a battu Tatjana Maria en deux sets pour atteindre les quarts de finale.

Ces deux-là n’ont jamais joué auparavant. Le gros jeu de Konta devrait être en mesure de passer par le style plus défensif et contre-poinçonnant de Potapova. Potapova jouera en défense pendant une grande partie du match et le jeu agressif de Konta l’emportera. Konta passe en demi-finale de Monterrey.

Prédiction: Konta en 2

Intégrer à partir de .

Arantxa Rus contre Rebecca Peterson

Face à face: 1-0 Rus

Arantxa Rus a remporté une impressionnante victoire en sets consécutifs contre Lauren Davis. Rus a embrouillé Davis avec son coup droit gaucher lourd et a même mis l’Américain en sac dans le deuxième set. Rebecca Peterson reprend enfin forme en 2020 cette semaine. Peterson a remporté ses deux premiers matchs de la saison à Monterrey.

Rus mène la tête à tête 1-0, mais n’y met pas beaucoup de valeur, car le match a eu lieu en 2012. Rus a très bien joué contre Peterson, mais il n’est pas clair qu’elle puisse garder cela contre Peterson, qui frappe le balle un peu plus dur que Davis et ne sera pas poussé par le coup droit de Rus. Attendez-vous à ce que Peterson soit en demi-finale à Monterrey.

Prédiction: Peterson en 2

Intégrer à partir de .

Leylah Fernandez contre Elina Svitolina

Face à face: jamais joué

Leylah Fernandez poursuit sa bonne forme qui a commencé à Acapulco la semaine dernière, où elle a fait la finale. Fernandez a éliminé Sloane Stephens d’un set down pour atteindre les quarts de finale. Elina Svitolina n’a pas eu trop de problèmes avec Olga Govortsova lors de son match du deuxième tour. Svitolina a de bonnes chances de remporter son premier titre en 2020 dans ce tournoi.

Ces deux-là n’ont pas joué auparavant. Le coup droit gaucher de Fernandez est une arme énorme et elle a mis Stephens très mal à l’aise avec son coup droit. Cependant, Svitolina est la meilleure joueuse qu’elle a affrontée récemment. Svitolina récupérera beaucoup de ballons, profitera de ses opportunités et testera vraiment la tolérance au rallye de Fernandez. Fernandez a eu une excellente forme, mais Svitolina sera le vainqueur de ce match.

Prédiction: Svitolina en 3

Photo principale de ..