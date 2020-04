Proposition de John Millman pour stopper la crise des coronavirus

Les grands exemples du tennis mondial assistent malheureusement à l’avancée du coronavirus et de plus en plus de voix avertissent d’un possibilité réelle de ne pas reprendre la concurrence. La nature mondiale du tennis fait qu’il est très difficile, tant qu’il n’y a pas de vaccin efficace, que vous puissiez parier sur le rassemblement de milliers de personnes de pays très différents pour organiser des tournois internationaux. Ainsi, les fédérations nationales sont déjà à la recherche de solutions pour éviter la faillite, tandis que les joueurs sont impatients de trouver une sorte de compétition nationale qui leur permet de jouer sans mettre leur santé en danger.

Il semble évident que la chose la plus complexe dans quelques mois sera de parcourir le monde, mais il est prévu que les mouvements à l’intérieur des frontières eux-mêmes seront réalisables avec une série de mesures. C’est pourquoi le Fédération française Il a déjà fait allusion à son intention de créer une tournée nationale sur terre battue, alors qu’en Espagne, il y a une proposition de plus en plus ferme d’empêcher les clubs d’être inactifs et d’offrir aux fans la possibilité de voir leurs meilleurs joueurs en direct. Dans le cas de l’Australie, l’une des fédérations les moins touchées par la crise depuis qu’elle a pu organiser ses tournois, c’est John Millman qui se mobilise pour tenter d’organiser un type de compétition vraiment particulier.

13/04/2020 09:04

“Si l’Australie se remet avant que le circuit ne soit prêt à reprendre, nous avons une opportunité unique d’augmenter l’intérêt de notre pays pour le tennis. Au lieu d’accueillir des événements qui cherchent à collecter des millions de dollars, pourquoi ne pas faire quelque chose de différent? “a noté un Millman proposant ce qui suit: Un tournoi par équipe inter-États comprenant chacun deux légendes du tennis australien (une femme et un homme), six joueurs de tennis actuels (trois femmes et trois hommes) et deux juniors (une fille et un garçon), avec l’idée de jouer des matchs simples, doubles et doubles mixtes, en envisageant d’établir une partition alternative à la traditionnelle.

Que se passe-t-il si l’Australie se rétablit avant que les circuits ATP / WTA ne reprennent. Voici une idée. Des pensées? pic.twitter.com/rrkJtJERsW

– John Millman (@johnhmillman) 14 avril 2020

Il n’est pas nécessaire de négliger une proposition qui permettrait de générer un sentiment d’identité chez les fans et d’amener le tennis à tous les coins du pays. Mais comment soutenir économiquement cette proposition? “Les joueurs signeraient des contrats avec un argent garanti qui leur permettrait de faire face à la crise jusqu’au retour de la normalité, tandis que les fans auraient une excellente occasion de voir les joueurs de tennis du passé, du présent et de l’avenir de notre pays”, a conclu un John Millman qui a déjà le soutien de certains compatriotes comme James Duckworth. Nous devrons vérifier si TennisAustralie une mesure parfaitement extrapolable à d’autres pays est prise au sérieux.

