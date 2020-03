Puntodebreak répond à Ask Us Acapulco et Dubaï 2020

L’une des étapes les plus dynamiques du calendrier mondial du tennis approche avec le différend des deux premiers Masters 1000 et cela se ressent dans la passion avec laquelle tous les fans de tennis vivent de nos jours. Le retour d’une semaine de plus de notre section préférée soulève des questions intéressantes sur ce qui s’est passé à Acapulco et Dubaï, ouvrant des débats vraiment juteux sur des sujets d’actualité enragée et réfléchissant sur des aspects très intéressants de notre sport. Novak Djokovic et Raphael Nadal Ils continuent de gagner, nos lecteurs continuent de demander et c’est Diego Jiménez qui prend le relais cette semaine.

Nom: Less López Rodríguez. Question: Bonsoir. Ma question est très simple. Est-il possible que si quelqu’un qui commence à s’entraîner à 17 ans vienne concourir à un niveau normal? Pas d’ATP, je veux dire au niveau de la province par exemple (Barcelone) ou tout au plus en Catalogne? Est-ce possible si quelqu’un commence avec 17 ans au sérieux? Merci beaucoup.

C’est viable tant que vous savez jouer au tennis parce que vous êtes allé aux cours de manière détendue et que vous avez une installation naturelle. Il est impossible de penser que si vous n’avez pas eu de contact avec le tennis, à cet âge vous pouvez atteindre le niveau nécessaire pour concourir à un niveau élevé, notamment parce que vous devrez y aller progressivement. Cependant, si vous avez une base et jouez à un bon niveau amateur, avec l’entraînement, vous pouvez vous amuser dans les tournois fédérés. Le courant idéologique actuel si répandu qu’il faut commencer par 3 ou 4 ans pour jouer pour être professionnel je le trouve très mal. Il est généralement recommandé de commencer par 7 ou 8 ans et de ne pas avoir plus d’aspiration que de s’amuser à ce stade.

Nom: boules de neige. Question: Quand pensez-vous que les avancées testées dans le tournoi NextGen seront mises en œuvre dans le circuit? Je veux dire la suppression de Let in the serve, Foxxten pour chanter les Outs, des sets de 4 matchs …. Je pense qu’ils pourraient apporter de l’agilité et plus de justice au circuit.

Le FoxTenn a déjà été testé dans plusieurs tournois et le bilan n’est pas entièrement positif, comme expliqué dans cet article. En ce qui concerne le Let, il y a une opposition assez ferme des joueurs et les tests qui ont été effectués, non seulement lors des finales NextGen mais aussi lors des événements Futures il y a des années, n’ont rien convaincu. Les quatre matchs … C’est très attractif pour l’ATP car cela attirerait beaucoup de jeunes, mais ce serait un changement si perturbateur que je ne le vois pas réalisable à court terme.

03/02/2020 09:03

Nom: Edgar Bonilla. Question: Salutations du Mexique, j’adore cette section et cette page! Ma question est la suivante: des athlètes de tous les temps, où mettent-ils le Big3? Parce que? Personnellement, je place les joueurs dans le top 10 car c’est un sport 1 contre 1 et non en équipe. Quelle est votre opinion?

Merci beaucoup pour tes paroles Edgar. Je suis d’accord avec vous que le Big3 devrait être parmi les meilleurs de l’histoire. Ils ont élevé le tennis à des niveaux inimaginables en termes de qualité, de compétitivité et d’attention des médias. Ils sont capables de montrer et de vibrer à travers la planète. Phelps, Bolt, Ali, Jordan ou la rivalité Messi-Ronaldo devraient être, mais il y a tellement de grands athlètes que je n’ose pas concevoir de liste parce que je commettrais des péchés inexcusables sans m’en rendre compte avec certitude.

Nom: Mariano Bonafina. Question: Bonjour collègues de puntodebreak. Salutations depuis l’Argentine. Je voulais vous demander si vous avez des nouvelles de Del Potro, pourquoi vous ne savez pas quand vous pourriez jouer à nouveau. Je sais qu’il fait de la rééducation, mais il a dit qu’il n’y avait pas de tournoi ni de date de retour. Quand pensez-vous qu’il reviendra? Et l’autre question porte sur l’état d’esprit de Djokovic, sur le fait de laisser son esprit vide et de faire ces exercices sur le terrain. Pensez-vous que cela s’applique aux autres joueurs? Pourquoi un autre ne l’a-t-il pas imité? Cela semble être une bonne formule pour se débarrasser des nerfs et de la pression.

On sait peu de choses. L’opération est très récente, à 48 heures je marchais déjà, mais cela dure longtemps. Nous ne verrons pas le Tandilense avant 2021, je le crains, du moins pas en pleine forme ou avec certaines garanties de pouvoir vous concurrencer contre tout. En ce qui concerne Djokovic, il n’y a pas de recette magique pour gérer les émotions, chaque esprit est un monde et vous devez vous connaître beaucoup et avoir de l’expérience et de bons conseillers pour atteindre un niveau de maîtrise mentale aussi remarquable que le meilleur . En fait, je vous dirais que ce qui sépare les grandes stars des bonnes, dans le tennis, dans le sport et j’oserais dire que dans la vie, réside dans cet aspect.

Nom: Rodrigo Gutiérrez. Question: Qu’est-il arrivé à Jared Donaldson?

Les blessures ont coupé toute progression de ce jeune américain. Il prévoyait de retourner à l’Open d’Australie 2020, mais de nouveaux inconvénients l’ont empêché. Je comprends qu’il s’est marié il y a quelques mois et continue d’essayer de se remettre sur la bonne voie.

Nom: Giovanni Sandoval. Question: Bon tout le monde. Il y a quelques jours, je regardais des répétitions de jeux d’il y a plus de 25 ans, en particulier de Sampras, Ivanisevic, Agassi, Muster, etc. et la vitesse du jeu était sensiblement plus rapide qu’aujourd’hui. Ma question est: pourquoi les pistes ont-elles autant ralenti aujourd’hui qu’il y a 25-30 ans? Après avoir joué à cette époque, des joueurs comme Raonic, Isner, Anderson auraient remporté plusieurs tournois du Grand Chelem avec ce service et la vitesse des pistes. Salutations à tous et merci de nous tenir informés de tous ceux qui aiment ce beau monde du tennis.

Je dois vous dire que votre perception vous a joué un tour. La vitesse de balle est incomparablement plus rapide aujourd’hui qu’il y a des années; En fait, c’est palpable même par rapport aux joueurs d’il y a un peu moins de 20 ans. Quelque chose qui explique que c’est le pouvoir physique que chacun a maintenant, les progrès en matière de santé, de nutrition, de préparation physique et de technologie qui ont été évidents. Voir des gigantons comme ceux mentionnés se déplacer avec l’agilité avec laquelle il le fait était impensable il y a longtemps. De plus, les matériaux des raquettes ont beaucoup évolué et disent au revoir à grande vitesse. Les boules ont dû devenir un peu plus grosses pour essayer d’arrêter cette tendance et qu’il y avait encore du rallye, comme cela a été fait avec de nombreuses pistes. Voilà, vous avez raison, et c’est ce que vous voulez dire; Les pistes étaient plus rapides. Ils ont ralenti parce qu’il était impossible de continuer avec ces vitesses alors que le jeu a été tellement accéléré par ce qui précède. En fin de compte, si vous passez en revue le top-10, les meilleurs joueurs sont toujours complets et équilibrés., Faites tout bien. Le service seul ou comme arme principale ne devrait jamais suffire à imposer sa loi de façon continue. Si cela se produisait, le tennis aurait beaucoup perdu.

Nom: Joaquín. Question: L’autre jour, Wild a déclaré qu’il se contentait de 20% de la carrière de Nadal. Pour mettre les choses en perspective, ce serait 4 GS 6 Master 1000 et environ 40 semaines comme numéro 1. Ces chiffres sont un scandale, cette course serait meilleure que Wawrinka, Hewitt et beaucoup de gens. Comment voyez-vous cela? J’adore le blog.

Absolument. Très bon exercice que vous avez fait avec ces calculs. La vérité est que je crois que le Brésilien voulait être humble, mais il n’a pas tenu compte du fait qu’avec le record incroyable de Rafa, 20% est quelque chose presque inaccessible pour un mortel. S’il avait fait vos calculs, il aurait sûrement dit qu’avec 5% il était content. Je pense qu’il peut être un joueur compétitif, surtout sur le terrain. Il a une bonne capacité de travail, mais il est très vert mentalement et tactiquement. Il y a un chemin à parcourir et les années suivantes seront déterminantes dans son développement. Il ne faut pas s’attendre à quelque chose de particulièrement remarquable de sa part, du moins en cohérence, au cours des deux prochaines saisons, mais des accrochages comme la semaine dernière.

Nom: Juan Carlos Vigil. Question: Voyez-vous Shapovalov comme un top 10 constant? Salutations du Mexique!

Il est de plus en plus difficile de faire tourner un concept aussi cohérent avec Denis. Son jeu est extrêmement puissant et il a de sérieux problèmes à gérer cette large marge pour accélérer le ballon. Il y a eu des signes très positifs dans la dernière partie de l’année dernière, mais vous devez continuer à travailler au niveau tactique. Honnêtement, je pense que Denis pourrait être le Dimitrov des cinq prochaines années. Un joueur de Guadianesco, capable de cailler des semaines inoubliables, de gagner le meilleur puis de lancer des mois de sécheresse.

Nom: Cristian Parra. Question: Après la bonne tournée sud-américaine de Garin, et les quelques points qu’il défend dans les 1000 Masters à venir, pensez-vous pouvoir entrer dans le top 10 après Roland Garros? Selon vous, quelle est la plus grande vertu du jeu chilien?

Compliqué. Je pense que Cristian va accuser l’effort et il va être difficile pour lui de transférer son bon travail sur terre battue à la tournée sur des pistes dures. Oui, je trouve plus intéressant de voir de quoi il est capable sur la tournée européenne sur terre battue. Là, vous devez faire un pas en avant, sélectionner les tournois auxquels vous jouez bien et rechercher de bonnes performances. Le top-10 est loin, je ne le vois pas au niveau nécessaire, il y a des joueurs qui devraient l’atteindre avant, comme Schwartzman.

Nom: Jorge. Question: Quel joueur de votre plus haut niveau considérez-vous comme le plus dangereux pour BIG3: Nalbandian, Safin ou Hewitt? Pour moi, cela ne fait aucun doute. Nalbandian savait comment nous déranger tous les trois et, à son maximum, il était l’un des meilleurs que j’aie jamais vus. Federer devenait fou et était l’un des rares de sa génération à toujours lui correspondre. Nadal avec son jeu était comme une bague au doigt, ce que je pense que personne ne pourrait dire …

Entre David et Marat. Les deux avaient des choses spéciales, cette essence de joueur débordant de talent qui grandit sur les grandes scènes et devant les meilleurs, et qui a des armes pour gagner n’importe qui. Je suis d’accord avec vous que Nalbandián parce qu’il l’a démontré à plusieurs reprises, comme cette semaine magique au cours de laquelle il a remporté le Big3 au complet.

Nom: Emilio Pineres. Question: Salutations du Mexique. Après la dernière édition du Mexican Tennis Open et avec les nouvelles installations pour 2021, Acapulco peut-il vraiment devenir un 1000 Masters? Il est vrai que pour que cela se produise, l’un des neuf Masters 1000 devrait perdre sa place, mais si cela se produisait, l’AMT serait-il la première option pour monter dans la catégorie?

Eh bien, je vous renvoie à ce que Rafa a dit l’autre jour à ce sujet lors d’une conférence de presse. Je pense que cela a été très réussi. Je ne vois pas de réelles options qu’il y ait un changement de siège dans le Masters 1000 et qu’il en coûte beaucoup d’argent pour acheter ses droits. S’il y avait un scénario étrange, ce pourrait être le cas, mais la date du tournoi devrait changer car Indian Wells et Miami ne sont pas négociables. Ceux qui semblent être en cause sont toujours Monte-Carlo et Shanghai, mais je ne vois pas de réelles options à moyen terme pour un tel changement.

27/02/2020 08:02

Nom: Sergio Question: Quels sont vos 3 meilleurs joueurs historiques?

Tu me mets dans une impasse. J’aurais aimé voir tout le monde en live pour pouvoir juger pleinement, car il m’est difficile de ne pas opter pour l’actuel Big3. En tout cas, McEnroe et Borg ont élevé le tennis à un statut supérieur, ils méritent une place dans l’élite. La rivalité Sampras-Agassi était magnifique, tandis que Connors, Edberg et Lendl ont étonné le monde avec leurs styles divers. En tout cas, je resterais avec Djokovic, Nadal et Federer. Commandez-les comme vous voulez, je n’ose pas … encore.

C’est ce que Demandez nous cette semaine. En espérant que vous avez apprécié, nous vous rappelons que Point de rupture se réserve le droit de choisir de sélectionner les questions écrites les plus intéressantes et les meilleures de tout ce qui arrive. Vous pouvez maintenant envoyer vos questions pour la semaine prochaine via ce formulaire. José Morón sera responsable de leur réponse. Le spectacle de tennis continue et une étape vraiment excitante arrive.

