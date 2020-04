Puntodebreak répond aux rivalités entre nous et les coronavirus du tennis

L’absence de compétition de tennis ne diminue pas la passion avec laquelle nous vivons ce sport. Le monde est confronté à l’un des défis les plus remarquables de toute son histoire et le fait avec la grande majorité confinée à leur domicile, luttant pour contribuer à la lutte contre le coronavirus et essayer de prendre soin de lui et des siens. Des jours aussi difficiles que cela, il y a toujours une échappatoire pour échapper à la réflexion et à la discussion sur notre grand hobby: le tennis. Diego Jiménez prend les rênes cette semaine, répondant à des questions vraiment intéressantes. Nous n’aurons pas de tennis avant plusieurs mois, mais nous aurons toujours le trésor de partager notre passion.

Nom: Javi. Question: L’autre jour, sur PDB, vous avez publié un article très intéressant sur Martina Hingis. En termes de talent, où le situeriez-vous dans l’histoire du tennis? Numéro 1 à 16 ans, sur le point de remporter le Grand Chelem achevé à cet âge, numéro 1 en simple et en double, plus de 200 semaines comme n1 à 20 ans, après des années et des années de retraite, il revient jouer double et prend également sa retraite en tant que numéro 1. Sans parler d’une variété et d’une facilité de jeu, de main et de talent inné que, personnellement, je n’ai pas revu. Dommage que ces huées à Paris à seulement 18 ans l’épuisent psychologiquement et la privent de la confiance avec laquelle elle joue. Vous êtes d’accord? PS: Très suiveur de votre page!

Il ne fait aucun doute qu’elle a été une joueuse spéciale, un immense talent dont la précocité était une épée à double tranchant. Il a élargi sa silhouette au début de sa carrière, mais a attiré l’attention des médias sur elle, ce qui n’était guère acceptable pour une fille de son âge. Elle a eu beaucoup de problèmes personnels, avec un mariage houleux, son ex-mari l’accusant de l’avoir agressé et de découvrir de prétendues infidélités répétées des Suisses. Né compétiteur, il est arrivé un moment où il est devenu un jouet cassé. Il semble qu’il ait vécu une lutte interne constante entre sa passion et son potentiel contre tout ce qui entourait le tennis. Cette finale perdue à Roland-Garros 1999 contre Graf est le reflet fidèle qu’au niveau de la cohérence mentale, il manquait toujours quelque chose. Ce qu’il a fait à son retour en modalité double après trente ans a été brutal. Je le place parmi les cinq meilleurs de l’histoire; Graf, Serena, Navratilova, Evert, Court, King et Seles me semblent bien au-dessus.

Nom: Daniel Mandri Zárate. Question: Bonjour, est-il possible que si vous repreniez le tennis à la fin de l’été, trop de tournois se rassemblent et se chevauchent? Pensez-vous que cela pourrait favoriser les joueurs de rang inférieur qui pourraient choisir de jouer un aperçu du tournoi ou de le saisir directement? Je dis cela parce que tous les joueurs avec le meilleur classement ne pourront pas s’inscrire à tous les tournois. Je vous remercie

Nous ne devons jamais nous retrouver dans une situation où les grands tournois se chevauchent. Il faut avoir une certaine cohésion et structurer un calendrier convenu par toutes les parties possibles. La chose de Roland Garros ne peut pas être répétée, et il est vrai qu’il peut y avoir des spécialistes de l’argile qui peuvent avoir en tête en ce moment de donner la priorité à jouer à Paris et à sacrifier aller à l’US Open. Selon moi, la priorité sera donnée aux tournois Masters 1000 et Grand Chelems, mais ils ne pourront pas non plus se passer de l’ATP 250. Il faudra voir comment le problème se déroule au jour le jour.

Nom: Mateo. Question: Bonjour. Je voulais consulter Mats Wilander. Un joueur qui a tant gagné et qui a des chiffres extrêmement similaires à ceux d’Edberg. Pourquoi pensez-vous que parfois ce n’est pas aussi connu qu’il devrait l’être?

Je suis d’accord avec toi, je pense qu’il est le grand oublié de l’histoire du tennis. C’est peut-être parce que tous ses succès se sont concentrés en quelques années et son style moins séduisant que celui de son compatriote. Ce qui est évident, c’est que Mats était un joueur spécial, un combattant né, constant sur la zone arrière et capable de gagner sur des terrains durs. S’il est allé plus loin à Wimbledon et surtout s’il a pu remporter la Masters Cup ou une médaille olympique, où il n’a jamais participé, ils ont quelque peu éclipsé une carrière exceptionnelle. Son style un peu plus “ouvrier” que celui de ses contemporains et la concentration des succès entre 82 et 89 ont peut-être diminué la pertinence de sa carrière.

Nom: Ezéchiel. Question: Salut Diego. Je veux d’abord vous féliciter pour votre excellent travail, c’est un plaisir de toujours vous lire tout. Je voulais vous demander si vous pensez que Murray reviendra sans douleur. Regarder le documentaire RESURFACING me semble difficile … Et s’il revient, pensez-vous qu’il pourra défier les grands et opter pour de super titres? Merci beaucoup.

Choquer le documentaire hein. C’est écrasant ce que vous voyez du processus de récupération des Britanniques et c’est impressionnant de voir son amour pour le tennis, l’effort surhumain pour revenir et comment son titre à Anvers l’année dernière a été un grand miracle. Je pense que cette pause aurait pu être utile pour qu’il se remette complètement et je considère qu’un joueur de sa taille, s’il parvient enfin à se libérer de la douleur, aura encore quelques années et pourra en être le protagoniste. Je ne sais pas si cela lui donnera de gagner un Grand Chelem, mais Andy est un compétiteur inhabituel, un de ces gagnants qui ont les actifs incorporels nécessaires pour sortir de situations extrêmes. Une confiance totale en lui, bien que qualifiant que, s’il n’y parvient pas, rien ne pourra lui être reproché. J’en profite pour joindre ici quelques recommandations concernant les films et documentaires de tennis.

Nom: Alberto. Question: Bonjour, très bon PDB! L’autre jour, j’ai lu qu’il y avait la possibilité de récupérer les tournois annulés pendant les mois de novembre et décembre, et de commencer la saison 2021 avec peu de repos. Pensez-vous que cette option est réalisable? Comment les professionnels de la raquette le prendraient-ils? Je vous remercie

Cela me semble une option logique a priori, mais il serait nécessaire d’établir des conversations avec les tournois car tous n’auront pas la pleine disponibilité pour accueillir leurs événements respectifs au cours de ces mois. Vous ne pouviez jouer que sur un terrain couvert dans l’hémisphère nord, donc retarder la Coupe Davis et les finales ATP serait peut-être la seule chose possible. Mais bien sûr, concentrer ces tournois, la Coupe ATP et la tournée australienne avec le premier Grand Chelem de l’année en seulement deux mois, pourrait être un fardeau insupportable pour les joueurs de tennis.

Nom: Carmen. Question: Selon Roger et Novak, le rival le plus fort dans sa carrière de tennis a été Nadal, mais je me demande lequel pensez-vous vraiment est le plus grand rival de la carrière de Nadal? La rivalité entre Roger et Rafa est considérée par beaucoup comme l’une des meilleures de l’histoire et la meilleure des 15 dernières années, cependant, Novak et Rafa sont les joueurs de tennis qui se sont affrontés le plus dans l’histoire du tennis, en l’occurrence avec un H2H défavorable pour Nadal. J’adore Fedal, mais j’ai toujours pensé que la rivalité entre Novak et Rafa était assez sous-évaluée au tennis, malgré les grands duels de tennis auxquels ils ont joué, alors je pose une autre question: quelle est, selon vos critères, la meilleure rivalité les deux?

Je ne doute pas que la rivalité Djokovic vs Nadal dépasse de loin toute autre, présente et passée. 45 matchs joués, pleins d’égalité, d’alternatives, le Serbe étant celui qui donnait le plus le sentiment de pouvoir battre les Espagnols sur terre battue et obliger Rafa à chercher des solutions en continu, voire désespérément. L’argument de rechercher l’inverse de Roger a toujours donné de l’air à Nadal et me donne le sentiment que psychologiquement, les Baléares ont toujours eu un peu de moral pour les Suisses, sauf en 2017 où Federer était bien supérieur. Cependant, contre Novak, l’Espagnol a été submergé à plusieurs reprises, établissant des approches tactiques dans le seul but d’augmenter ses options concernant Novak. Le bloc qu’il a devant lui sur un terrain dur démontre fermement que gagner le Serbe a été le grand défi de la carrière espagnole.

Nom: Héctor. Question: Pour vous dire que vous êtes le meilleur blog de tennis au monde. Continuez avec cette inertie sportive qui vous caractérise. Ma question est la suivante: étant donné que le classement est gelé et que Novak n’ajoutera pas de semaines en tant que numéro 1 avant juin, les semaines dans le top 10 seront-elles également gelées? Salutations.

Exactement. Tout est gelé au 16 mars. Nous rappelons que cette décision est basée sur l’absence totale de compétitions depuis ce jour, différant de ce qui se passe en décembre que pendant ce mois il y a des événements ITF Futures donc le classement ne peut pas être gelé, car il y a des joueurs qui ajoutent des points et montent postes. Toutes les statistiques dérivées de la permanence à un certain endroit du classement sont gelées jusqu’à la reprise du tennis. C’est la seule décision qui puisse être prise.

Nom: Andrés Herrera. Question: Bonjour PDB, j’aime ce que tu fais depuis longtemps et j’ai cet espace pour les fans. Ma question est la suivante: pendant longtemps, de nombreux commentateurs sportifs ont analysé la rivalité suivante d’une histoire comme Sampras-Agassi et Federer-Nadal. Il a été conclu après plusieurs analyses et matchs que la rivalité Tsitsipas-Medvedev est la prochaine nouvelle rivalité dans les classiques du tennis. Que pensez-vous de cette rivalité? Ont-ils d’autres noms? Que pensez-vous de la rivalité Thiem-Zverev?, Ce dernier a joué de grands matchs étant donné qu’il a remporté de grands tournois. Salutations.

À la lumière de cela, je pense qu’il est essentiel de préciser que Thiem est un joueur d’une autre génération aux autres mentionnés. Il a maintenant 26 ans, fait partie de l’élite depuis des années et sa maturité et son expérience en compétition sont bien plus grandes. Il a essayé de détrôner Big3 pendant des années et n’a pas été en mesure de le faire pleinement, bien qu’avec des victoires sporadiques lors de grands événements. Medvedev a 24 ans, mais son éclosion est récente et ressemble donc davantage à ce que Tsitsipas et Zverev ont fait. Les trois promettent une grande rivalité future pour avoir des styles très différents. Je pense que Tsitsipas vs Medvedev sera spectaculaire pour leur friction hors du court et les façons très différentes de comprendre le tennis et la vie. Cependant, à mon avis, les deux meilleurs joueurs et qui, je pense, auront plus de succès seront Thiem et Tsitsipas.

Nom: Diana. Question: J’ai toujours eu la question, comment un joueur qui parvient à accéder à ce tournoi provient-il du qualy dans le tableau principal de n’importe quel tournoi (Grand Chelem, Master 1000, ATP 250/500)? Est-ce aussi par loterie? Je vous remercie Salutations PdB.

Exactement, cela passe par la loterie. Dans le tirage au sort du tableau principal, certains espaces restent à remplir avec ceux qui sont sortis indemnes de la phase précédente. À la fin, il y a un tirage interne qui détermine sa position dans la boîte. Oui, il y a un critère différent en termes de perdants chanceux, certains tournois générant un tirage au sort pour voir qui entre et d’autres l’établissant par classement.

Nom: Mateo. Question: Quel est selon vous le pire numéro 1 de l’histoire? Sans l’envie de susciter la polémique, juste un jeu subjectif!

Eh bien, je ne vais pas être très original. À mon avis, Patrick Rafter a été le pire. Il n’a inscrit qu’une semaine à ce poste, donc je n’ai pas risqué grand-chose, mais je vois des joueurs de tennis comme Moyà, Muster, Ríos ou Kafelnikov à un niveau supérieur. Certains seront tentés de dire que c’est Hewitt, qui n’a pas une très bonne presse dans certains secteurs, mais quelqu’un qui est là depuis 75 semaines consécutives et 80 au total, avec cet empressement concurrentiel et un talent si précoce, aime tout. mon appréciation.

Nom: Raúl. Question: Bonjour à tous, tout d’abord, je voudrais vous féliciter pour cette section du forum, c’est l’une des meilleures. Je voudrais vous poser des questions sur le circuit junior, qui étaient les joueurs les plus remarquables qui ne pouvaient plus réussir de la même manière sur le circuit ATP et quelles sont selon vous les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas démarqués de la même manière? De même, si un joueur a atteint le Grand Chelem sur le circuit junior. Salutations.

Les tournois juniors du Grand Chelem ont lieu depuis 1977. En examinant la liste des gagnants, nous avons trouvé des surprises juteuses qui méritent un article car il y a de grandes stars qui ne pouvaient pas capturer leur potentiel à un niveau potentiel. Clément Morel, Julien Jeanpierre ou Daniel Elsner ne sont que quelques-uns de ceux qui ont triomphé dans cette catégorie et n’ont pas pu le faire au niveau professionnel. Dans cette optique, nous avons récemment écrit un article faisant référence aux champions d’Europe des moins de 16 ans, où nous avons analysé combien d’entre eux avaient réussi à faire une bonne course et combien étaient restés sur la route, même privés de jouer à un niveau professionnel. , mais nous allons approfondir l’aspect des juniors.

Jusqu’à présent, l’édition de cette semaine de la Demandez nous. Il est nécessaire de préciser qu’une des questions reçues, envoyées par Ignacio López, a suscité un grand intérêt pour nous et nous essaierons d’y répondre une fois le sujet étudié de manière approfondie, pour lequel nous aurons besoin de temps. Nous profitons de cette situation pour vous rappeler que Puntodebreak se réserve le droit de choisir les questions les plus intéressantes et les mieux formulées parmi celles reçues, en raison de la densité qui nous vient chaque semaine. Vous pouvez envoyer le vôtre pour la semaine prochaine via ce formulaire. Le responsable de la section sera Carlos Navarro. La vie continue et rien de tel que se réfugier dans le tennis pour surmonter des moments difficiles.

