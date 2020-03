Qiang Wang fait un don de 94 000 yuans chinois à l’hôpital de Wuhan

La joueuse de tennis chinoise Qiang Wang avait annoncé le mois dernier qu’elle ferait un don aux hôpitaux de Wuhan qui luttaient contre la pandémie de COVID-19. Wang a déclaré qu’elle ferait un don en fonction de ses performances sportives – disant qu’elle donnerait 1000 yuans chinois pour chaque match qu’elle a remporté dans ses matchs sur le circuit professionnel.

Le décompte est terminé – le joueur asiatique a remporté 45 matchs sur le circuit WTA en février et 49 autres matchs de la Fed Cup Asia Oceania Group 1 disputés à Dubaï plus tôt ce mois-ci. Cela fait un don total de 94 000 yuans chinois, soit environ 12 000 euros.

Wang, 28 ans, a remporté deux titres en simple sur le circuit WTA, un titre en simple sur la série WTA 125K, et 13 titres en simple et un titre en double sur le circuit ITF. Son meilleur résultat lors d’un tournoi du Grand Chelem est venu à l’US Open 2019 où elle a atteint les quarts de finale.

Le 9 septembre 2019, Wang a atteint son plus haut classement en simple du numéro 12 mondial, devenant la deuxième joueuse de tennis chinoise la plus classée de l’histoire après Li Na. Elle a réussi un bouleversement majeur en battant la huitième tête de série Serena Williams en trois sets, vengeant sa défaite déséquilibrée contre l’Américaine lors du précédent US Open avant de perdre au quatrième tour.

Elle est actuellement classée n ° 29 au monde. Le joueur de 28 ans a une fiche de 7-6 en tournée cette année.