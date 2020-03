Joueur de tennis chinois Qiang Wang Il fera don de 94 000 yens à un hôpital situé à Wuhan, l’un des foyers avec le plus de cas de coronavirus au monde. Le 29ème classement WTA actuel promettait de donner 1 000 yens pour chaque match qu’elle a remporté dans les tournois de Hua Hin, Dubaï, Doha et Fed Cup. Avant que le tennis ne s’arrête à cause de cette pandémie, Wang a réussi à gagner 45 matchs dans les tournois La WTA et 49 de la Fed Cup ont joué contre la Chine.

.