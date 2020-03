Qualifications Coupe Davis. Le Brésil et le Japon contre les cordes

Ils ont commencé les premiers qualificatifs qualificatifs de Coupe Davis et avec eux. Les premiers sourires et larmes. À Adélaïde, ils ont fait face Australie et Le Brésil avec un score très favorable pour les locaux (2-0) en fin de journée. Jordan Thompson a d’abord battu Thiago Monteiro (6-4, 6-4), puis John Millman a dominé Thiago Seyboth Wild (4-6, 7-6, 6-2). Le visage de Lleyton Hewitt disait tout.

À plusieurs kilomètres de là, à Miki, ils ont été mesurés Japon et Équateur Pour le même prix. Les Asiatiques ont subi la perte de Kei Nishikori et c’était suffisant pour penser au pire. C’est ainsi que Go Soeda est tombé pour la première fois contre Emilio Gómez (7-5, 7-6) puis le trébuchement a été signé par Yasutaka Uchiyama contre Roberto Quiroz (7-6, 2-6, 7-6). Un effondrement de 0-2 qui laisse les Japonais contre les cordes.

