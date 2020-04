Quand avons-nous vu Rafa Nadal au sommet de sa carrière?

En ces temps, avec tout le sport arrêté et sans trop parler, il est temps de travailler davantage en réflexion et en analyse. Récemment, nous avons débattu quel Federer que nous avons vu était le meilleur, que ce soit le Roger de 2006 ou celui de 2017 et en pensant à poser la même prémisse sur Rafa Nadal, Ce n’était pas vraiment clair quand nous avons vu le pic des Baléares tout au long de sa carrière. Il y a plusieurs années où nous l’avons vu être extrêmement supérieur au reste de ses rivaux et il serait difficile de choisir un seul Nadal parmi tout ce que nous avons pu voir depuis qu’il est devenu professionnel en 2001.

La première grande année de Rafa est arrivée 2008. Au cours de cette saison, les Espagnols sont venus contester la brutalité de 93 matchs, ne perdant que 11 d’entre eux. Cette même année, il a franchi deux étapes dans sa carrière pour la première fois, grimpant à la première place du classement et remportant plus d’un chelem au cours de la même saison, avec cette finale de Wimbledon contre Federer. On pourrait dire que c’est la première année que Nadal a fait un pas en avant dans sa performance sur terrain dur et c’est ce qui l’a vraiment fait «cliquer» dans son jeu.

C’était la première année qu’il atteignait les demi-finales en Australie et à l’US Open, sans oublier qu’il avait remporté la médaille d’or olympique à Pékin, jouée sur du ciment. C’était la version la plus offensive de Rafa, vue à ce jour, quand jusque-là peut-être un style un peu plus défensif prévalait et jouait contre. Nous l’avons vu faire un petit pas en avant et être plus cohérent avec sa droite, sachant comment contrôler ses rivaux depuis la ligne de base.

Ce Nadal 2008 avait très peu de points faibles et même au service, il a laissé des chiffres spectaculaires, avec 75,6% de points gagnés avec le premier service, 58,6% avec le second et 88,8% de matchs gagnés dans le service. . Dans l’ensemble, il était le sixième meilleur sur le circuit de service, battant Djokovic et seulement un peu derrière Federer.

Si nous voulons découvrir le meilleur Nadal de toute sa carrière, nous ne pouvons pas manquer 2010, celui qui au niveau numérique est le meilleur de tous. Rafa a réussi à remporter trois tournois du Grand Chelem (Roland Garros, Wimbledon et US Open), trois Masters 1000 et atteint la finale pour la première fois en finale de l’ATP. Bien sûr, l’année s’est terminée en tant que numéro 1 et peut-être, en termes de supériorité, c’était l’année où la distance par rapport au reste des joueurs de tennis était plus grande. À un moment donné de la saison 2010, il n’y avait personne qui pouvait cracher Rafa.

Et nous ne parlons pas seulement du terrain, où il a gagné tout ce qu’il a joué (22 matchs, où il n’a perdu qu’un set contre Almagro à Madrid et un set contre Gulbis à Rome), mais aussi au-delà. L’US Open cette année-là a été marqué comme un cadre. Il s’est planté en finale sans perdre un seul set et a étonnamment battu tout un Novak Djokovic, qui à l’époque était déjà un joueur exceptionnel. Nadal n’a peut-être jamais pu servir au même niveau que lors de l’US Open 2010 après avoir apporté certains changements à son emprise, ce qui lui a permis de terminer la saison avec de meilleurs chiffres que Federer au service et même de gagner plus de matchs au service (90,%). que John Isner lui-même (89,8%).

2013 a été une autre grande année dans la carrière de Nadal. Après avoir sauté la seconde moitié de 2012 en raison de sa blessure au genou, il est arrivé avec plus d’enthousiasme que jamais et a pratiquement anéanti tout ce qu’il a rencontré en cours de route. Rafa est arrivé en juin en perdant seulement deux matchs et est revenu à un niveau énorme au cours de l’été, remportant le Canada, Cincinnati et l’US Open consécutivement. Encore une fois, il a su tirer le meilleur parti de sa version la plus offensive et c’est peut-être l’année où il était le plus à l’aise pour jouer sur le ciment, comme si c’était sa surface la plus naturelle.

Si dans d’autres années, son service avait peut-être été son facteur différentiel, dans cette phase de sa carrière, il convient de noter le revers croisé. Lors de cet US Open 2013, Nadal a trouvé dans ce coup son point de déséquilibre dans les jeux. Djokovic n’a jamais su apprivoiser le revers en ruine que les Baléares ont posé lors de la finale, très incliné vers Rafa à tout moment. Avec Rafa à l’aise au service, parfait avec sa droite et avec une confiance brutale avec le revers, nous trouvons un joueur presque invincible, comme on pouvait le voir en ce 2013 où il a également terminé numéro 1 mondial et a de nouveau mis le pied en finale dans la Finale de l’ATP, la dernière fois que j’y arriverais.

Il a fallu attendre un peu pour revoir une version de Nadal qui pourrait ressembler à celles des autres saisons. Après une période de hauts et de bas et après une nouvelle blessure majeure fin 2016, Rafa est revenu à un très haut niveau en 2017, année où il remporte à nouveau deux tournois du Grand Chelem et termine meilleur joueur du circuit. Seulement éclipsé dans certaines phases de la saison par un Federer incommensurable, Rafa est revenu de loin supérieur à tous sur terre battue et a levé le titre à l’US Open en battant Del Potro.

La version 2017 de Nadal se caractérise par une expérience à tous les niveaux. Une machine à frapper de coin en coin, très rapide dans les jambes malgré son âge (peut-être les plus belles années, il était en pieds) qui est rejoint par son énorme caractère compétitif et sa façon de lire les jeux. Comme nous le disons, à l’exception de Federer au début de la saison, personne ne pouvait lui résister cette saison-là.

Et avec cela, nous arrivons à l’année 2019, où la saison se termine également comme la meilleure au monde, avec deux autres tournois du Grand Chelem en poche et à la suite de ce qui a été montré en 2017. Si cette année-là il a trouvé son plus grand rival à Federer, en 2019, c’est Djokovic qui a empêché Rafa Il a de nouveau remporté trois tournois du slam cette saison. Le Serbe a été extrêmement supérieur dans la finale australienne et c’était l’une des rares fois de l’année que Nadal était considéré comme si inférieur à quelqu’un.

Il a terminé la saison assez épuisé et avec quelques problèmes physiques mais encore une fois, il nous a laissé d’excellents moments de tennis et frôlant l’un de ses meilleurs niveaux de tous les temps. Comme si le temps n’avait pas passé, cette mentalité et cet instinct animal pour chaque balle ont continué à faire une différence et à mettre ce point supplémentaire sur votre tennis sur chaque surface sur laquelle vous avez joué.

Après l’avoir vu et analyser ses meilleures saisons, Quand avons-nous vu le meilleur Nadal de toute sa carrière? Était-ce en 2008, 2010, 2013, 2017 ou 2019? Bien sûr, c’est un choix plus que difficile et chaque fan aura sûrement une opinion différente et il serait difficile de parvenir à un consensus. D’après les yeux de l’écrivain, je n’ai jamais vu Rafa aussi supérieur à ses rivaux qu’il l’a fait lors de l’US Open 2010 (sans compter l’argile, où 2017 était peut-être quand il a atteint son apogée dans ce surface). Qu’en penses-tu?

