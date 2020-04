Quand Fabio Fognini enfile le costume de Superman

En 2019, Fabio Fognini était la grande star du Rolex Masters de Monte-Carlo. L’Italien a joué un tournoi incroyable, battant Andrey Rublev, Gilles Simon, Alexander Zverev, Borna Coric, Rafael Nadal et Dusan Lajovic du premier tour à la finale.

Une course sensationnelle: Fognini a enfilé le costume de Superman, battant tous ses adversaires, dont Rafael Nadal, et conquérant son premier ATP Masters 1000 et son 9e titre en carrière.

Cette année, le Monte-Carlo Rolex Masters a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19, mais le tournoi reviendra en 2021 avec tous ses protagonistes.