Roger Federer, numéro trois mondial, est revenu pour parler de sa collaboration avec le Credit Suisse, après avoir reçu plusieurs critiques ces dernières semaines. Après la demi-finale de l’Open d’Australie et l’exposition caritative avec Rafael Nadal au Cap, le champion de Suisse tentera de défendre son titre à Dubaï dans le courant du mois.

“Quand j’aide une personne, on me reproche de ne pas le faire avec les autres. J’ai atteint un point où je dois réfléchir soigneusement à ce que je fais. Mais je dois aussi pouvoir ignorer la critique. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout faire.

Je suis aussi père et joueur de tennis. Je suis conscient que je peux faire la différence, prendre le microphone et aborder certaines choses. Mais je ne peux pas faire ça tout le temps “- a déclaré Federer à Tages Anzeiger.” Je prends très au sérieux les impacts et la menace du changement climatique, d’autant plus que ma famille et moi arrivons en Australie au milieu des ravages causés par les feux de brousse.

Je discute constamment avec Mirka de la manière dont nous pouvons trouver la solution la plus simple pour les enfants, et surtout la meilleure pour mon tennis. Depuis quelques années, nous pouvons apporter un peu plus de stabilité. Nous essayons de rester au même endroit avec la famille le plus longtemps possible.

C’est pourquoi j’ai sauté la Coupe ATP [in Australia] – afin que nous puissions rester à Dubaï plus longtemps “- a-t-il ajouté. Roger participera également aux Jeux olympiques de Tokyo cette année entre Wimbledon et l’US Open. A Londres 2012, Federer a remporté sa première médaille en simple, s’inclinant face à Andy Murray en finale pour remporter la argent.

Lui et Wawrinka n’ont pas pu défendre leur médaille d’or en double, s’inclinant au deuxième tour face à Jonathan Erlich et Andy Ram, d’Israël. Federer n’a pas participé aux Jeux olympiques de Rio 2016 après avoir pris le reste de la saison après Wimbledon pour se remettre d’une blessure au genou.