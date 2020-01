“Quand j’avais 22 ans, j’avais une fièvre glandulaire, qui est mono”

2019 a été une autre année à oublier pour Heather Watson, qui est même sortie du top 100 après avoir été, en 2015, 38e au monde. L’ancien n ° 1 britannique et l’actuel n ° 2 britannique ont remporté le titre de double mixte aux Championnats de Wimbledon 2016 avec un incroyable Henri Kontinen.

Lorsque Watson a atteint le deuxième tour de l’Open de France 2011, Andy Murray a commenté: “Quand je l’ai vue pour la première fois, je pensais qu’elle était bonne. J’aime sa façon de se déplacer sur le terrain. Elle est très équilibrée” Bollettieri a déclaré que le jeu de Watson était basé sur un grand mouvement, mais elle n’a pas peur de frapper la balle.

Elle n’est pas facile à battre. Elle a de très bons coups de fond, même si elle peut parfois frapper trop fort et frapper la balle un peu trop à plat. “Dans une nouvelle entrée dans la série d’essais photo de Derrière la raquette, Watson a rappelé certains épisodes de son passé:” Quand j’avais 22 ans J’ai eu une fièvre glandulaire, qui est mono.

Les gens traversent des choses bien pires, mais ce fut l’un de mes moments les plus difficiles parce que j’étais à mon plus haut niveau de carrière, à l’époque, de 39 dans le monde. Je me souviens de l’Open d’Australie, j’étais tellement fatiguée et on ne pouvait pas me demander de marcher pour mon match du premier tour.

Le match devant moi était l’un de ceux où vous ne savez pas quand ça va se terminer. Je me suis littéralement échauffé avec mon coach de fitness pendant une heure en essayant de rester au chaud. J’ai fini par monter sur le terrain et j’ai perdu 3-1 dans le premier set et déjà à l’étroit.

Je me dis: “Pour l’amour du ciel.” Je pensais que c’était parce que mon échauffement était trop long. Je savais que je n’avais pas assez d’énergie, mais en même temps, je pense que c’est seulement 3: 1 et je viens d’avoir une pré-saison, ce n’est pas normal.

Je descends 6: 1, 3: 1 et appelle le médecin. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça et il m’a donné du sucre et des boissons électrolytiques et m’a poussé à continuer. J’ai gardé les points aussi courts que possible et j’ai réussi à gagner le match et celui après.

Je me suis pris dans ma chambre, recroquevillé en boule en pensant: «Je déteste le tennis. Je ne veux plus vraiment jouer. »J’ai finalement dit à mes entraîneurs ce que je ressentais et ils pensaient que nous devions nous entraîner plus fort. Je ne pouvais penser à rien de pire.

Même après que nous ayons fait du travail supplémentaire, je me sentais continuer à cramper et me sentir extrêmement fatigué. J’ai dit à mon agent que j’avais fini. “Les physios de la WTA m’ont donné le premier conseil utile. Ils ont insisté pour que je fasse des analyses de sang.

J’étais vraiment soulagé d’avoir quelque chose parce que je pensais que je devenais doux et paresseux. J’ai pris un congé de quatre mois. J’ai eu du mal à revenir, mais c’était mieux qu’avant. Cela a eu un effet très important sur ma santé mentale, avec laquelle je me débattais, mais en fin de compte, j’aime vraiment le tennis.

Dans ce dernier Open d’Australie, j’étais au stade où quoi que mon équipe me dise de faire, je le ferais. Maintenant c’est une conversation et à la fin de la journée, je prends la décision finale. Mes résultats n’ont pas été incroyables, mais ce que je dirai, c’est que je suis très heureux sur et en dehors du court et que le tennis n’est pas la fin, et je suis d’accord avec ça ».