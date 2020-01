Quand la chaleur devient un mauvais allié

Comme les amateurs de tennis et les professionnels le savent, le premier Slam de la saison emmène tout le monde en Australie à un tournoi qui incarne un charme très spécial. Mais l’édition 2020 de l’Open d’Australie devrait apporter de nouveaux problèmes en raison des conditions climatiques défavorables et des feux de brousse qui ont provoqué des ravages et ont exterminé des millions d’animaux, y compris des espèces très rares, ainsi que de vieux problèmes qui se reproduisent chaque année comme la chaleur torride. certains jours à Melbourne.

À partir de 2015, les règles (règles de chaleur) pour arrêter les matchs en cas de chaleur extrême sont à la discrétion des organisateurs. Les matchs peuvent être suspendus sans attendre la fin d’un set si la météo atteint un certain pic.

Les matchs seront donc suspendus lorsque la température atteindra 40 ° C ou 32,5 ° C dans des cas particuliers d’humidité extrême. Mais qu’est-ce qui change vraiment sur le plan physique quand on est appelé à jouer dans de telles situations climatiques? Quels sont les paramètres conditionnels et les difficultés rencontrées dans les performances sur le terrain? Une étude scientifique de 2015 a recherché quels étaient les paramètres à considérer, et éventuellement à contrôler, pour les compétitions qui se déroulaient dans des conditions de forte chaleur.

Lors de ces compétitions, avec la chaleur, le sang s’écoule de la peau et la vitesse de transpiration augmente pour permettre la dissipation de la chaleur dans le milieu environnant. Ces ajustements thermorégulateurs, cependant, augmentent l’effort physiologique et peuvent entraîner une déshydratation lors d’un exercice prolongé.

Le stress thermique seul nuira aux performances aérobies (endurance sur le terrain) en cas d’hyperthermie. En conséquence, les athlètes effectuent leurs exercices (technico-tactiques, physiques et mentaux) à une vitesse de travail plus lente que dans les environnements tempérés.

De plus, la déshydratation pendant l’exercice aggrave les tensions thermiques et cardiovasculaires et compromet davantage les performances aérobies. Des crampes musculaires, des étourdissements, des nausées et des vomissements sont d’autres risques qui peuvent survenir. Mais est-il possible pour les joueurs de se préparer, par exemple, en basse saison, dans ces scénarios? De nos jours, les joueurs effectuent presque toutes leurs préparations dans des endroits chauds, ou en tout cas jouent des tournois préparatoires où les conditions climatiques sont très similaires à celles de l’Australie.

C’est précisément pour cette raison qu’ils s’entraînent à avoir un soi-disant état d’acclimatation à la chaleur qui sera fondamental lors de leurs matchs. Cet état doit être recréé pendant au moins six à dix jours pour s’assurer qu’il existe des adaptations cardiovasculaires correctes et une transpiration accrue de la peau.

Nous savons également qu’il existe des stratégies pour éviter autant que possible les événements indésirables. Dans ce cas, une étude de 2018 par Lynch et al. Vient à notre secours. L’étude réalisée lors de l’Open d’Australie a examiné les facteurs pouvant être potentiellement problématiques.

Ils sont principalement liés à l’hydratation (fondamentaux sont les sels minéraux, les électrolytes, les glucides, les suppléments de sodium) avant, pendant et après les entraînements et les matchs, mais aussi tout au long de la journée, et aux stratégies de refroidissement (bains de glace, cryo-bains, gilets de refroidissement, serviettes de glace, crèmes rafraîchissantes, ventilateurs).

De retour sur le terrain et au match, une étude de Smith et al., En 2018, qui a analysé 360 matchs féminins à l’Open d’Australie entre 2014 et 2016, a montré comment les problèmes ont commencé à apparaître lorsque les températures ont dépassé 30 ° C avec des augmentations dans les appels médicaux, moins de gagnants et de volées au filet et un plus grand nombre de doubles fautes.

Dans le domaine masculin, les problèmes peuvent être encore plus importants étant donné qu’ils jouent le meilleur de trois sets sur cinq, et l’augmentation correspondante de la durée moyenne des matchs. Ces questions ne devraient pas nous surprendre et font partie de ces processus de formation qui sont invisibles mais qui, dans ces cas, peuvent faire la différence.

En espérant que le climat australien sera doux avec les joueurs pendant les deux semaines du Chelem australien, nous avons hâte de commencer une autre année fantastique de tennis.