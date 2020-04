Quand le Suisse a battu le record de Sampras

L’équation Roger Federer: quand le maestro suisse a battu le record de Slam de Pete Sampras. C’était 2009, une année très importante pour Federer. Le Suisse a perdu une autre finale contre Rafael Nadal à l’Open d’Australie. Son rival semblait imbattable.

L’impossible s’est produit à Roland Garros: Robin Soderling a éliminé Nadal au quatrième tour et il a perdu en finale contre le Swiss Maestro. Roger, en un clin d’œil, a obtenu le Grand Chelem Carrière et égalé Pete Sampras avec 14 Majeurs.

Quelques semaines plus tard, sur les pelouses du All England Club, il bat Andy Roddick dans une finale épique, remportant son 15e Slam et devenant le détenteur du record du plus grand nombre de Slams gagnés, un record qu’il détient depuis 11 ans maintenant.

Federer remportant le doublé Open de France-Wimbledon l’a également vu terminer le Channel Slam: remportant l’Open de France et Wimbledon la même année. Très peu de joueurs ont réussi à terminer cet exploit. Il s’agit notamment de Rod Laver, Bjorn Borg et Rafael Nadal.

L’équation Roger Federer est un endroit amusant qui montre le record de Roger Federer en slam: un souvenir amusant et excitant dans un moment historique particulier sans le jeu, en raison de la pandémie COVID-19.