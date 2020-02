Quand Maria Sharapova a remporté Wimbledon contre Serena Williams

Aujourd’hui, 26 février 2020, à travers des interviews exclusives accordées aux magazines Vanity Fair et Vogue, Maria Sharapova annonce officiellement la retraite du tennis, à 32 ans. Au cours de son incroyable carrière, la Russe a remporté 36 titres WTA, dont 5 slams (Wimbledon 2004, US Open 2006, Australian Open 2008, French Open 2012 et 2014), les finales WTA 2004 et la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres 2012.

Sharapova a stupéfié le monde en 2004, quand, à seulement 17 ans, est devenue la reine du All England Club, battant Serena Williams en finale avec le score final de 6-1 6-4, devenant ainsi la première joueuse à gagner Wimbledon.

Maria était populaire pour ses réalisations et sa beauté. Histoires d’amour, glamour, affaires et sa rivalité avec Serena ont été sa carrière. En 2016, elle a été disqualifiée pour dopage, revenant un an plus tard. Depuis lors, sa carrière sportive ne s’est jamais vraiment rétablie, principalement en raison de blessures.

Mais Maria Sharapova restera toujours une icône de cette époque du tennis, la dernière joueuse à avoir conquis le Grand Chelem en carrière.