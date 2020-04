Quand Novak Djokovic a cassé le domaine de Rafael Nadal

le Rolex Masters de Monte-Carlo est un tournoi très ancien et prestigieux, remporté par de nombreux experts de l’argile: Rafael Nadal est l’homme qui a le nombre record de titres à 11 titres, dont huit consécutifs. Après huit ans de domination, son règne est cependant brisé par Novak Djokovic.

En 2013, le Serbe a pu battre son rival en finale, interrompant une série de succès qui semblaient interminables, sans précédent dans l’histoire du jeu. Depuis l’aube du tennis jusqu’à aujourd’hui, de nombreux grands joueurs de tennis n’ont pas remporté les Monte-Carlo Rolex Masters: Roger Federer, Pete Sampras, Andre Agassi, John McEnroe, Rod Laver, René Lacoste et Fred Perry.

Cela donne encore plus de valeur à la réussite de Djokovic, capable non seulement de remporter un tournoi pour les spécialistes de la terre battue, mais il l’a fait en battant le plus grand joueur de terre battue de tous les temps, après huit ans de victoires. 2013 a été une année dominante pour Nadal, mais dans l’un des tournois où il a réécrit l’histoire, il a été battu en deux sets par son rival.

Nole a gagné 6-2 dans le premier set, dominant son adversaire. La vraie bataille a commencé dans le deuxième set. Nadal a élevé son niveau, mais Djokovic a géré l’impact de la physique de l’Espagnol. Le tie-break est clairement remporté par Nole pour 7-6 (1): le règne de Nadal à Monte-Carlo est interrompu mais reprend dans les années suivantes.

Le Monte-Carlo Rolex Masters a été annulé cette année avec tout le swing d’argile en raison de la pandémie de COVID-19. Le tournoi ne sera pas déplacé cette saison, mais il se jouera directement en 2021, sans suivre la ligne d’autres événements tels que Roland Garros, qui ont été reprogrammés pour le deuxième semestre 2020.