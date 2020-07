«Quand quelqu’un bat Rafael Nadal ou Roger Federer ..»

Novak Djokovic était la prochaine star à battre en 2006 et 2007, faisant des pas importants vers le sommet et montrant son riche talent. Finissant dans le top 20 en 2006, Novak était prêt pour encore plus d’un an plus tard, donnant le coup d’envoi de la saison 2007 avec le titre à Adélaïde.

En mars, un adolescent était le seul à regarder à Indian Wells et à Miami, atteignant deux finales et remportant le premier trophée Masters 1000 à 19. À Indian Wells, Rafael Nadal a battu Novak dans le match pour le titre, le Serbe vengeant la perte de Quart de finale de Miami.

Roger Federer est tombé contre Guillermo Canas lors des deux épreuves et Novak avait un chemin clair vers la couronne en Floride, battant l’Argentin 6-3, 6-4, 6-2 en deux heures et 20 minutes. Djokovic était le favori, prouvant que sur le terrain avec une performance dominante qui laissait Canas sans réponse.

Novak a sauvé les cinq points de rupture et ce n’était pas le rythme que Guillermo pouvait suivre, ne servant que 54% et subissant quatre pauses qui ont transporté un adolescent au-dessus. Djokovic avait le dessus dans les échanges les plus courts et les plus prolongés, maîtrisant Canas qui était toujours satisfait des deux dernières semaines.

Novak a lancé la rencontre avec un vainqueur fracassant, repoussant une chance de pause dans le troisième match.

Un revers en bas de la ligne a marqué une pause par amour pour le Serbe dans le prochain match, cimentant la tête avec un as pour forger une avance de 4-1.

Servant pour le set dans le neuvième match, Novak a tenu à 15 après une erreur de coup droit de Canas pour saisir le premier match 6-3, à la recherche de la même chose pour le reste de la rencontre. Après quatre bonnes prises au début du deuxième set, Djokovic a fait un coup droit sur la ligne pour forcer une erreur de son adversaire et prendre une pause, créant ainsi trois chances de pause dans le suivant qui a duré 20 minutes.

Il a fallu toute l’énergie de Canas qui s’est brisé par amour lors du septième match après un revers du vainqueur de la ligne de Djokovic qui l’a propulsé 5-2, faisant un pas de géant vers le titre. Guillermo a survécu à plusieurs occasions de pause au début du troisième set, aux prises avec une blessure à la cuisse gauche mais en restant en contact avec Novak jusqu’à 4-4.

Puis, il a réussi une double faute pour donner à Djokovic l’avantage décisif et Novak a scellé l’affaire dans le prochain match avec un coup droit, célébrant son premier parmi de nombreux trophées Masters 1000. « Chaque fois que quelqu’un bat Rafael Nadal ou Roger Federer, cela vous donne de la motivation et de la confiance.

J’ai profité de cette opportunité à Indian Wells et à Miami. J’étais censé rencontrer Roger Federer en quart de finale dans le désert, mais il a perdu contre Canas. J’ai atteint la finale là-bas, en perdant contre Rafael Nadal et en réparant ça ici à Miami. Je joue régulièrement au tennis et c’est bon de voir quelqu’un de nouveau dans le tennis « , a déclaré Novak Djokovic.