Quand Rafael Nadal a écrit l’histoire de l’événement

Rafel Nadal lié son nom à la clay-swing et, en particulier, à quatre tournois: l’Open de France, l’Open d’Italie, Barcelone et, bien sûr, le Rolex Masters de Monte-Carlo. Il a remporté un total de 59 titres sur terre battue: grâce à ses victoires et à ses records, Rafa est considéré comme le plus grand joueur de terre battue de tous les temps.

L’Espagnol a remporté 11 éditions du tournoi, un record, dont huit consécutives, de 2005 à 2012. Une période sans précédent dans l’histoire du tennis. Une domination absolue, interrompue par Novak Djokovic en 2013 mais celle qui a repris pendant encore trois ans de 2016 à 2018.

Dans ces onze victoires, Rafa a battu Roger Federer trois fois de suite, de 2006 à 2008. Mais peut-être, sa performance la plus impressionnante jusqu’à aujourd’hui reste celle de la finale de 2010. Ce fut l’une des meilleures saisons de l’Espagnol, également vainqueur de l’Open de France, de Wimbledon et de l’US Open.

En finale de 2010, Nadal a défié son compatriote Fernando Verdasco. C’était un match sans histoire: un film d’horreur pour Verdasco, qui a été battu avec le score final humiliant de 6-0, 6-1. Domination totale et message clair à tous ses challengers, pour le reste de la saison 2010.

Curiosité: quelques semaines plus tard, Verdasco remporte l’Open de Barcelone, en finale contre Robin Soderling, interrompant les cinq titres consécutifs de Nadal. Le Monte-Carlo Rolex Masters a été annulé cette année avec le reste du swing d’argile en raison de la pandémie de COVID-19.

Le tournoi ne sera pas déplacé cette saison, mais il sera joué directement en 2021, sans suivre la ligne d’autres événements tels que Roland Garros, qui ont été reprogrammés pour la seconde moitié de 2020.