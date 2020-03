Quand Rafael Nadal et Mirka, 17 ans, ont applaudi Roger Federer ensemble

2004 a été une année très spéciale pour Roger Federer et Rafael Nadal. Pas seulement pour eux, mais pour tout le monde du tennis. Les arch-rivaux qui ont pris le tennis au niveau suivant ont eu leur première collision cette année-là. Les deux se sont rencontrés lors de l’événement Masters 1000 à Miami où Nadal a choqué le maestro suisse qui était sur une séquence meurtrière.

Federer avait déjà remporté l’Open d’Australie ainsi que l’Indian Wells Masters. Cependant, Nadal a montré au monde qu’il était là pour défier l’héritage de Federer. Fait intéressant, il y a un autre grand moment «Fedal» de 2004 que très peu de gens connaissent.

Rafael Nadal était en fait dans la loge du joueur de Federer aux côtés de Mirka aux Indian Wells. Cela s’est produit en quart de finale que Roger a remporté. Il ne savait pas que le même jeune de 17 ans allait devenir la plus grosse épine sur son chemin pour les années à venir. Comment Nadal a-t-il atteint la boîte de Federer avant leur première rencontre? Découvrons-le.

Que faisait Rafael Nadal dans la loge du joueur de Roger Federer?

Pour comprendre ce scénario, vous devrez revenir un peu en arrière. En fait, leur rencontre avec le Miami Open n’était pas leur premier match global. Rafa et Roger étaient entrés en collision en double à Indian Wells. Dans ce match, l’équipe de Rafael Nadal et Tommy Robredo a battu Roger Federer et Yves Allegro en trois sets pour atteindre le quart de finale.

Un Federer impressionné a échangé quelques belles paroles avec Rafa au filet et au vestiaire. En fait, il a invité Rafa à voir son combat de quart de finale contre l’Argentin Juan Ignacio. Un Rafa conforme n’a pas mis de temps à se mettre d’accord.

Ainsi, Nadal a applaudi Federer alors que le Suisse a démoli son adversaire 6-2, 6-1 en une heure et trois minutes. Le Suisse était si dominant qu’il a remporté soixante pour cent des points de retour. Bien sûr, Federer remporterait le titre en battant Tim Henman.

C’était comme si Rafa prenait des notes. Il observait le meilleur joueur du monde, un manteau qu’il était sur le point de défier assez tôt. Miami est arrivé et le monde savait qu’un nouveau joueur spécial était à l’horizon du tennis.