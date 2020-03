Quand Roger Federer a été appelé A ** hole par Wawrinka!

Roger Federer et Stan Wawrinka sont amis, adversaires et coéquipiers: ensemble, ils ont remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Beijing 2008 et à la Coupe Davis 2014.

Les deux se sont affrontés dans de nombreux tournois, sur toutes les surfaces. Cela s’est également produit lors de la finale d’Indian Wells en 2017, remportée par Federer en deux sets (cette année-là, le Swiss Maestro a remporté l’Open d’Australie et le double Sunshine).

Au cours de la cérémonie de remise des prix, Wawrinka, excité, a félicité son compatriote d’une manière très amusante: “Je voudrais féliciter Roger. Il rit, c’est un trou ** mais ça va. J’ai perdu des coriaces contre toi, mais lorsque vous avez joué la finale en Australie, j’étais votre plus grand fan.

Alors félicitations pour votre retour et félicitations pour aujourd’hui. “A-t-il dit. Comme nous le savions tous, Indian Wells 2020 a été annulé en raison du Coronavirus. Nous voulions partager un moment amusant d’une précédente édition du tournoi californien avec tous nos lecteurs dans un très moment délicat.