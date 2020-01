Quand Roger Federer a rendu hommage à Kobe Bryant avec des chaussures personnalisées

C’était en 2016 lorsque Kobe Bryant a joué son dernier match de basket professionnel, et quand il a traversé Roger Federerle chemin. En fait, les deux étaient liés par la même marque, Nike.

Pour célébrer le départ à la retraite de la star des Los Angeles Lakers, Nike souhaitait que certains des meilleurs témoignages de sa marque, comme Roger Federer, portent des chaussures personnalisées commémoratives avec la date du dernier match joué par Kobe.

De plus, Federer et Bryant ont souvent communiqué devant tous leurs fans et followers sur Twitter. À cette occasion, Federer a utilisé l’émoction et le nom de Kobe pour envoyer son tweet personnel à l’Américain pour sa retraite du basket-ball.

Bryant était un ami proche de Federer, Novak Djokovic et aussi récemment de Naomi Osaka. Juste Osaka a écrit une belle et émouvante lettre à Bryant dans ces heures, publiée sur Twitter. Comme elle, de nombreux autres joueurs de tennis ont exprimé leurs condoléances pour la fin tragique de la championne américaine.

Nick Kyrgios portait son maillot n ° 8 lors du match du quatrième tour de l’Open d’Australie contre Rafael Nadal. Feliciano Lopez, Matteo Berrettini, Novak Djokovic, Denis Shapovalov et bien d’autres ont rendu hommage à travers leurs réseaux sociaux à ce joueur de basket bien-aimé.

Même Nadal, à la fin du match avec Kyrgios, avait des mots d’affection et d’admiration pour Bryant. Un champion qui restera à jamais dans le cœur de ses fans et de tous les sportifs.

Je ne peux pas. pic.twitter.com/Vc3dJZztYS – NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 27 janvier 2020