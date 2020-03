Quand Shakira est devenue “gitane” pour Rafael Nadal

En tant que star du tennis, Rafael Nadal a consolidé sa position parmi les meilleurs au monde. Avec plus d’une décennie d’expérience maintenant, l’Espagnol compte 19 tournois du Grand Chelem à son actif.

Cependant, son succès sur le terrain s’est également traduit par un succès commercial. Un athlète populaire et couronné de succès est évidemment un produit très commercialisable. Cependant, l’incroyable beauté de Nadal signifiait qu’il avait quelque chose de plus que les médias recherchaient.

L’une des plus grandes mentions pour la marque Nadal est venue en 2010. Rafa a joué dans un clip en face de Shakira – l’un des musiciens les plus populaires de notre temps. En fait, le clip a suscité tellement d’intérêt que les rumeurs d’une romance naissante entre Rafa et la star colombienne ont commencé à circuler.

Shakira devient un «Gitan» pour Rafael Nadal

Shakira avait besoin de quelqu’un pour jouer son intérêt amoureux dans son nouveau clip “Gypsy”. Sa recherche s’est arrêtée chez l’une des stars du tennis les plus prolifiques de l’époque. Il semblerait que la décision ait été prise par Shakira en 2008. C’était aussi le moment où les deux ont été repérés plusieurs fois, ce qui a conduit à des rumeurs de rencontres. Cependant, comme les choses allaient tourner, il s’agissait de la vidéo.

Vous vous demandez peut-être pourquoi Shakira choisirait Rafael Nadal parmi toutes les autres options? En fait, Rafa n’était même pas un acteur ou un modèle formé. Shakira a expliqué la raison dans une interview avec le Daily Star –

«Je pensais que j’avais peut-être besoin de quelqu’un avec qui je pouvais m’identifier d’une manière ou d’une autre. Et Rafael Nadal est une personne totalement engagée dans sa carrière depuis qu’il est très jeune, depuis qu’il a 17 ans, je crois. »

Rafa était encore au début de la vingtaine lorsque la vidéo a été publiée. Il s’était avéré être le talon d’Achille de Roger Federer, qui avait l’air invaincu au milieu des années 2000.

La vidéo elle-même était très intéressante. Rafa et Shakira avaient une chimie incroyable avec un Rafa torse nu donnant des coups de feu. En fait, la vidéo s’est terminée par un baiser très discuté entre les deux stars.

Rafa continuerait de révéler son engouement pour la pop star colombienne en 2018 –

“Ce fut une nouvelle expérience pour moi”, a déclaré Nadal. “Une expérience différente de ce que je faisais normalement.”

«J’aime bien Shakira. C’était spécial pour moi et une très bonne expérience. Merci beaucoup à Shakira de penser à faire ça avec moi. Pour moi, c’était un plaisir. C’est une personne très, très gentille. “

Depuis lors, les deux ont également partagé un grand lien. Rafa a été vu dansant lors d’un concert de Shakira en 2018 dans une vidéo virale. Espérons que nous aurons tous la chance d’assister à une nouvelle collaboration entre Rafael Nadal et Shakira.