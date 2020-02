Quatre événements ATP Challenger Tour annulés en raison d’un coronavirus

L’ATP a récemment annoncé que quatre événements ATP Challenger Tour, qui devaient se tenir en Chine au cours du mois de mars, ont été annulés en raison des préoccupations croissantes de la récente épidémie de coronavirus. Les Challengers de Qujing CH 50 (semaine du 2 mars 2020), Zhuhai CH 80 (semaine du 9 mars 2020), Shenzhen CH 90 (semaine du 16 mars 2020) et Zhangjiagang CH 80 (semaine du 23 mars 2020) ne seront donc pas être contesté au mois de mars.

L’ATP a indiqué qu’elle “continuera de surveiller la situation en cours en Chine” et évaluera “la possibilité de reprogrammer ces événements plus tard dans l’année”. Pour l’instant, les Taipei CH 125 (semaine du 30 mars 2020), Nanchang CH 80 (semaine du 6 avril 2020), Changsha CH 80 (semaine du 13 avril 2020) et Anning CH 125 (semaine du 20 avril 2020) restent sur le calendrier, mais il y a des risques élevés que ces tournois devront également être annulés.

Le coronavirus est une maladie respiratoire qui peut se propager d’une personne à l’autre. Il a été identifié pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan et aurait tué plus de 1 000 personnes. Le nombre de personnes infectées a récemment dépassé 45 000, selon les autorités chinoises.

Il a été déclaré urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Même si le virus affecte principalement la Chine, des cas supplémentaires ont été identifiés dans au moins 27 autres pays, dont les États-Unis, le Japon, la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, l’Allemagne et la Corée du Sud.