La star du tennis britannique Liam Broady a frappé l’ATP Tour et les organisateurs de l’Open d’Australie pour avoir envoyé un e-mail décrivant les conditions de jeu à Melbourne comme jouables, ajoutant qu’un syndicat des joueurs devrait être formé afin de protéger les intérêts des joueurs.

Le Britannique a posté un message sur Twitter dans lequel il disait: “Plus je pense aux conditions que nous avons jouées il y a quelques jours, plus ça fait bouillir mon sang. Nous ne pouvons pas laisser cette diapositive. L’e-mail que nous avons reçu hier de l’ATP et AO était une gifle au visage, les conditions étaient «jouables»

Étaient-ils «sains»? Les citoyens de Melbourne ont été avertis de garder leurs animaux à l’intérieur le jour où je jouais les qualifications, et pourtant on s’attendait à ce que nous sortions pour une compétition physique de haute intensité? Que devons-nous faire pour créer un syndicat des joueurs? Où est la protection pour les joueurs, hommes et femmes? Lorsque plusieurs joueurs ont besoin d’un spray contre l’asthme sur le terrain et qu’ils n’ont même pas d’asthme? Quand un joueur s’effondre et doit prendre sa retraite en raison de problèmes respiratoires? En tournée, nous avons laissé passer tellement de choses qui ne vont pas, mais à un moment donné, nous devons prendre position.

TOUS les joueurs ont besoin de protection et pas seulement de quelques privilégiés. “Plusieurs joueuses ont été affectées par les conditions mardi et mercredi alors que le tournoi de qualification commençait. les conditions enfumées.