Que faire du classement, indispensable pour jouer à l’US Open 2020

Incertitude, scepticisme, illusion, peur. Les sensations ressenties par les joueurs de tennis dans les semaines précédant la reprise théorique du circuit sont un méli-mélo d’équilibre difficile qui est influencé par de nombreux facteurs. La situation incontrôlée du coronvirus aux États-Unis peut entraîner une dispersion générale des acteurs au cas où le ATP prendre des décisions. L’un des plus importants serait celui qui concerne la classement. Il y a quelques jours, nous avons rendu compte des options utilisées dans le classement et, selon celle qui est choisie, la fréquentation du tournoi avec un certain profil de joueurs de tennis peut être très compromise.

07/01/2020 09:07

Nous dévoilons les alternatives proposées par les dirigeants du tennis pour organiser leur décompte des tournois disputés le reste de 2020.

« Avec la situation aux États-Unis, je ne veux pas aller à US Open 2020. J’aimerais rester en Europe avec ma famille, où je me sens en sécurité. De mon point de vue, il est dangereux de jouer des tournois maintenant et ce que Roland Garros dit de jouer avec le public dans les tribunes ne me semble pas sûr « , a déclaré l’Australien. Alexei Popyrin en mots recueillis TheWest, après avoir participé au tournoi Affrontement de tennis ultime.

Il ne faut pas oublier que les relations entre l’ATP et l’ITF n’ont pas été entièrement fluides pendant cette crise. Il est évident que le Grand Chelem de New York s’attend à ce que le score de classement soit maintenu dans son tournoi, car sinon certains joueurs de tennis pourraient abandonner la compétition. « Si le classement n’est pas gelé de quelque façon que ce soit et que le système de notation n’est pas lissé de quelque façon que ce soit, je serai obligé de partir, mais je ne le veux pas, car si nous abandonnions le jeu, nous perdrions tous des points et des positions dans le Classement ATP. On ne peut qu’attendre de voir ce qui se passe « , a déclaré le jeune joueur de tennis australien, qui avait atteint le troisième tour l’an dernier à New York. Alexei Popyrin a su exprimer le sentiment d’un grand nombre de joueurs.