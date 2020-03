Que peut-il se passer à partir du 7 juin: tous les scénarios possibles

Que se passera-t-il à partir de juin et quels seront les scénarios, de Roger Federer revient à l’Open de France au début de l’automne. La propagation de la pandémie de Covid-19 a bouleversé toute la saison, annulant et reportant de nombreux tournois importants, notamment Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rome et Roland Garros.

La saison devrait reprendre en juin avec le swing de gazon, mais il reste encore de nombreuses inconnues, liées à la durée de la pandémie et à son pic relatif. Le pire des scénarios. La pandémie, initialement en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis et proche du pic en Italie, durera jusqu’à l’été.

Dans ce cas, les tournois sur gazon seront sans aucun doute annulés ou déplacés à une autre date. Même sort, probablement pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Avec Roland Garros reprogrammé du 20 septembre au 4 octobre, il serait difficile d’adapter Wimbledon aussi.

Une telle situation mettrait toute l’année en danger, avec la possibilité pas si éloignée d’annuler toute la saison de tennis. Le scénario intermédiaire. Le ralentissement de la pandémie fin juin. Dans ce cas, Wimbledon risquerait d’annuler ou de passer à une autre date, mais le reste de la saison devrait être sauvé.

Les joueurs de tennis pourraient revenir sur le terrain fin juillet, juste pour les JO de Tokyo 2020. Dans ce cas, il pourrait également y avoir la possibilité d’insérer Wimbledon début août, même si par la suite il n’y aurait que deux semaines après l’US Open, à son tour deux semaines après l’Open de France.

Le meilleur scénario. La pandémie sera maîtrisée avant le 7 juin. Dans ce cas, l’herbe-swing et Wimbledon seront sauvés, ainsi que les Jeux Olympiques de Tokyo et le reste de la saison. Pour la première fois de l’histoire, l’Open de France deviendra le dernier Slam de l’année, mais il y aura également la possibilité d’insérer des tournois annulés, comme Indian Wells et Miami, prolongeant peut-être la saison et reportant les finales ATP et Davis Finales de coupe début décembre.