Que se passe-t-il maintenant avec le classement ATP et WTA?

Après avoir connu la suspension des 1000 Masters d’Indian Wells à cause du coronavirus et avec la nouvelle malheureuse mais probable que ce ne sera pas le dernier tournoi annulé, le circuit ATP et WTA entre dans les limbes et l’incertitude n’a jamais vécu.

Outre l’annulation des 1 000 premiers Masters de la saison, compromet sérieusement le différend du tournoi à Miami, Monte-Carlo ou Rome – et qui sait si toute la tournée sur terre battue -.

En raison de cette situation critique, un doute imminent surgit pour tout fan, étant donné un fait sans précédent dans l’histoire de ce sport. Qu’adviendra-t-il des points que chaque joueur a défendus l’année dernière, car il s’agit d’une suspension du tournoi?

Ce qui va arriver c’est que tous les points que l’on a défendus lors de l’édition 2019 seront perdus; Ce sera comme si un joueur de tennis n’avait pas assisté à cet événement. Ce fait peut avoir de graves conséquences dans le classement ATPEh bien, si les événements à venir étaient également annulés, de nombreux joueurs perdraient une grande partie de leurs points.

RESTE DE POINTS SANS POSSIBILITÉ DE LES DÉFENDRE

En résumé, vous ne pourrez pas défendre les points obtenus en 2019 dans les épreuves annulées en 2020 par le coronavirus et, par conséquent, ces points seront déduits du classement de chaque joueur de tennis.

Comme cas pratique, nous pouvons prendre celui de Nadal. Rafa, qui a défendu 360 points pour ses demi-finales d’Indian Wells 2019, perdra ces 360 buts dans le classement et n’aura pas la possibilité d’ajouter quoi que ce soit. Cela se produira également dans le cas de tous les joueurs de tennis, à Indian Wells et lors d’événements futurs qui doivent être annulés en raison de COVID-19.

Nous sommes définitivement face à vousn fait inédit dans l’histoire du tennis, du moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils n’avaient jamais eu à annuler de tournois, à l’exception de cas spécifiques dus à des conditions météorologiques défavorables ou à des difficultés économiques, depuis 1945. Indian Wells, par exemple, avait accumulé 46 éditions sans interruption. Depuis 1974, le soi-disant BNP Paribas Open a eu lieu.

Ni l’ATP ni la WTA n’envisagent de modifier cette formule pour le moment, même s’il est vrai que si de nombreux événements supplémentaires étaient suspendus, une rétention des points obtenus pourrait être envisagée, c’est-à-dire sans actualiser les points atteints en 2019 dans les événements annulés en 2020 à cause du coronavirus.

C’est cependant un scénario peu probable. Il est normal de continuer avec la formule actuelle et les points obtenus en 2019 sont réduits même s’il y a des événements qui ne peuvent pas être célébrés.

DUEL D’INTERRUPTION POUR LE NUMÉRO 1

Même Roland Garros, Nadal et Djokovic, numéro 1 mondial depuis leur titre à l’Open d’Australie, défendent une bonne poignée de points qu’ils ne pourraient pas conserver s’ils devaient suspendre les prochains événements du calendrier.

Les Serbes et les Baléares sont désormais séparés par 370 points (10 220 points pour 9 850), qui seront de 685 en seulement deux semaines, puisque l’Espagnol a défendu plus de buts dans le Masters 1000 suspendu d’Indian Wells, où le Manacorí avait des options mathématiques pour récupérer le Sceptre mondial du tennis.

2 260 sont les points que Nadal défend jusqu’à Roland Garros

360p —> Maîtres demi-finales 1 000 Indian Wells’19

360p —> Demi-finale Masters 1.000 Montecarlo’19

180p —> Demi-finales ATP500 Barcelona Open Banc Sabadell’19

360p —> Demi-finales Masters 1000 Madrid’19

1000p —> Title Masters 1,000 of Rome’19

1915 sont les points que Djokovic défend jusqu’à Roland Garros

45p —> Seizième round Masters 1000 Indian Wells’19

90p —> Huitième finale Masters 1000 Miami’19

180p —> Quart de finale Masters 1.000 Montecarlo’19

1000p —> Title Masters 1,000 Madrid’19

600p —> Final Masters 1000 de Rome’19

INCERTITUDE ET PESIMISME

Au-delà de l’annulation d’Indian Wells, Il est très probable que dans les prochains jours, bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle, la démission du tournoi de Miami sera annoncée (25 mars – 5 avril). Si un tournoi était suspendu aux États-Unis, la logique veut que le concours de Floride ne soit pas contesté.

Il n’est également pas sûr d’organiser un tournoi sur le terrain. Montecarlo (du 12 au 19 avril), en raison de sa proximité avec l’Italie, et Rome (du 10 au 17 mai), sont les événements les plus menacés, bien qu’à l’heure actuelle, il ne puisse être garanti qu’un événement du mois et demi suivant pourra être joué. même pas Open de Barcelone Banc Sabadell (20-26 avril, tournoi ATP500) et le Mutua Madrid Open (3-10 mai, Masters 1000).

Les deux événements espagnols sont toujours en cours, mais il n’est pas exclu qu’ils aient été forcés d’annuler ou de se déplacer sur le calendrier, bien qu’ils ne soient pas en danger en ce moment, mais il faut se rappeler qu’Indian Wells n’était pas en danger il y a quelques jours. Dans le pire des cas, la plupart des tournois pourraient être annulés jusqu’à Roland Garros (24 mai – 7 juin).

POSSIBILITÉ DE RÉUTILISATION; Au revoir à la tournée asiatique de 2020

Pour éviter l’annulation définitive des tournois, on suppose que l’ATP pourrait placer les 1000 Masters d’Indian Wells et de Miami, s’il est finalement suspendu, aux dates de la tournée asiatique de l’automne

Les tournois de Pékin et de Tokyo (tous deux ATP500), Shanghai (Masters 1000) et d’autres de la catégorie 250 (Chengdu et Zhuhai) qui se jouent entre fin septembre et début octobre Ils sont en danger et il est très probable qu’ils ne seront pas contestés, l’édition 2020 étant annulée.

Ce sont les dates possibles que l’ATP mélangerait pour déplacer certains événements, même s’il est vrai que si les annulations se poursuivent et s’étendent à la tournée terrestre, il serait impossible de jouer tous les tournois reportés, car il n’y aurait pas de dates disponibles.

MÊME SITUATION POUR WTA

Le même cas de l’ATP est celui qui vit la WTA, même s’il s’inscrit avec plus d’inquiétude. Dans le circuit féminin, la présence du calendrier asiatique est plus importante et un grand nombre d’événements pourraient être suspendus.

La Masters Cup, qui rassemble les 8 meilleurs joueurs de la saison, devrait débuter à Shenzen au 2 novembre. A Wuhan, un tournoi Premier5 est joué et à Pékin un Premier ministre obligatoire.

Trois tournois d’une telle force qu’ils pendent en ce moment par un fil, ainsi que d’autres concours de plus petite catégorie. Aujourd’hui et malgré 7 mois en vue, il n’est pas possible de confirmer si un événement du circuit ATP ou WTA en Chine peut être joué.

