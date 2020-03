Que s’est-il passé pour Stefanos Tsitsipas contre Roger Federer, Novak Djokovic à Dubaï?

En 2018, Stefanos Tsitsipas, âgé de 19 ans, a fait ses débuts à l’ATP 500 à Dubaï, battant Mikhail Kukushkin et Philipp Kohlschreiber en route vers le quart de finale où il a perdu contre Malek Jaziri en trois sets.

Beaucoup de choses avaient changé au cours des 12 mois suivants, le jeune Grec retournant dans le désert en tant que numéro un mondial. 11 et avec deux titres ATP par son nom. Après une victoire difficile au premier tour contre Matthew Ebden, Stefanos n’a perdu que quatre matchs contre Egor Gerasimov avant un autre test sévère contre Hubert Hurkacz qui est resté au coude à coude jusqu’au moment où le Grec devait charger pour atteindre la demi-finale.

Là, il a dû travailler encore plus dur contre Gael Monfils, l’emportant 4-6, 7-6, 7-6 en un peu moins de trois heures après avoir été à deux points de la défaite pour affronter Roger Federer. Le joueur le plus expérimenté et multiple champion de Dubaï au cours des 16 dernières années a eu le dessus sur celui-ci, battant Tsitsipas 6-4, 6-4 en 70 minutes pour remporter le jalon 100 du titre ATP!

C’était la huitième couronne de Dubaï pour Roger qui est devenu le deuxième joueur de l’ère Open avec 100 titres ATP après Jimmy Connors, remportant sa 33e couronne ATP après avoir atteint 30 ans et retourné dans le top-5 lundi, passant quelques semaines loin de cela. après une sortie précoce de l’Open d’Australie à Tsitsipas lui-même.

Le Grec a fait ses débuts dans le top 10 avec ces points, bien qu’il n’ait aucune chance dans la quête du titre, perdant le service une fois dans chaque set et ne pouvant pas créer plus de dégâts au retour, gaspillant les deux chances de pause dans le dixième match. de l’ensemble d’ouverture.

Federer était super agressif, prenant le ballon tôt et gardant les échanges sur sa raquette avec 24 gagnants et 15 erreurs directes tandis que Stefanos se tenait sur un ratio de 18-20. Nous avons vu huit bonnes prises du jeune Grec mais ce n’était pas suffisant pour un résultat plus favorable, perdant les points cruciaux et ratant l’opportunité de remporter des titres consécutifs après Marseille et de célébrer les 10 premiers avec le prestigieux trophée dans ses mains.

Déterminé à remporter ce 100e titre ATP, Roger a pris un bon départ, brisant Stefanos à 15 ans lors du tout premier match lorsque le jeune a pulvérisé une erreur de coup droit, s’installant ensuite dans un bon rythme et parcourant ses matchs de service jusqu’à 5-4. quand il a servi pour l’ensemble.

Soudain, Stefanos a trouvé la zone au retour et a créé ces deux occasions de pause qui auraient pu déplacer le cours du match vers son côté au moins pendant quelques minutes. Federer est resté concentré, cependant, repoussant les deux points de rupture et sécurisant l’ouvreur suite à une erreur de coup droit de Tsitsipas.

Rien ne pouvait les séparer également dans les huit premiers matchs du deuxième set, avec une frappe solide des deux côtés avant que Tsitsipas ne réussisse un coup droit facile (ce tir le laissa complètement tomber) pour envoyer Federer 5-4, permettant à l’adversaire de servir pour le titre.

Trois vainqueurs ont poussé le Suisse 40-0 dans ce dixième match, scellant l’accord lorsque Stefanos a marqué un coup droit et entamé une célébration massive de ce qui a été l’un des titres les plus importants de sa glorieuse carrière jusqu’à présent.

En février, Tsitsipas est retourné à Dubaï en tant que star du top 10 bien établie et vainqueur de la finale de l’ATP, espérant aller plus loin et rejoindre la liste des champions dans le désert. Le Grec avait besoin d’un bris d’égalité dans le premier set contre Pablo Carreno Busta et Alexander Bublik, prenant les deux et prenant de l’élan pour sceller les deux rencontres en deux sets pour la place dans les huit derniers.

Là, il a dû travailler dur contre Jan-Lennard Struff, trouvant son jeu dans le deuxième set et dominant contre Daniel Evans en demi-finale également pour revenir en finale, devenant le septième joueur avec deux matchs de titre consécutifs dans le désert.

Roger Federer n’a pas traversé le filet cette fois-ci mais une autre légende Novak Djokovic était là pour le remplacer, battant le Grec 6-3, 6-4 en une heure et 17 minutes pour la première couronne de Dubaï depuis 2013. C’était la troisième victoire du Serbe sur le grec en cinq rencontres, assurant le 21e triomphe consécutif depuis la fin de 2019 et le 79e titre au total, le deuxième de la saison après l’Open d’Australie.

Novak n’a été brisé qu’une seule fois et a marqué trois pauses en autant d’occasions, dominant le deuxième service du rival pour ramener la victoire à la maison en deux sets, motivé pour aller jusqu’au bout juste un jour après avoir déjoué ces trois balles de match contre Monfils en demi-finale. .

Novak a forcé une erreur de Stefanos au premier point du match, ratant un smash mais sécurisant le match après une égalité suite à une erreur de coup droit du Grec. Le jeune a tiré trois vainqueurs dans le deuxième match pour obtenir son nom sur le tableau de bord et lancer un bon départ, toujours un facteur critique dans les matchs contre les rivaux par le haut.

Djokovic a clôturé le troisième match grâce à une erreur de coup droit de Stefanos qui a verrouillé le suivant avec un vainqueur de coup droit et un as sur la ligne T, nivelant le score à 2-2 et paraissant bien jusqu’à présent. Le cinquième match a vu un autre diable sur le service de Novak après une erreur de coup droit, en pulvérisant un autre pour offrir la première chance de pause à Tsitsipas, le repoussant avec une attaque bien construite pour garder le service intact.

Maîtrisant bien ses tirs, le finaliste de l’année dernière a remporté le sixième match après un vainqueur de service et celui du revers, passant la première partie du set sans aucun problème et espérant plus de la même chose dans les jeux restants.

Djokovic a assuré le septième match avec un vainqueur de service et a créé la première chance de pause quelques minutes plus tard lorsque Tsitsipas a envoyé un revers large, dépassant le rival avec un brillant vainqueur en crosscourt pour saisir la pause et se déplacer 5-3 devant.

Servir pour l’ensemble, pas de monde. 1 a décroché un vainqueur du revers pour assurer le premier match en 39 minutes et se rapprocher de la cinquième couronne de Dubaï. De 30 à 0, Stefanos a attrapé quatre points consécutifs pour clôturer le premier match du deuxième set avec un vainqueur de service et éviter un revers précoce, a délivré une autre bonne prise dans le troisième match pour rester au même niveau que l’adversaire le mieux classé.

Tout cela a changé dans le cinquième match lorsque Djokovic a frappé un smash gagnant pour ouvrir une avance de 3-2 avec une pause à 15, pour abandonner le service dans le prochain match lorsque Stefanos a placé un drop drop parfait et converti le premier point de rupture pour rester le côté positif du tableau de bord.

Le Grec a tenu à 30 avec un vainqueur de service pour revenir en tête, menant 4-3 et gagnant un coup de pouce considérable avant les prochains matchs. Restant calme, Djokovic a tenu à envoyer la pression de l’autre côté du terrain, volant le service de Stefanos à 15 pour forger un avantage de 5-4 et servir pour le titre lors du prochain match.

Novak s’est tenu amoureux d’un vainqueur en revers pour sceller l’accord avec style, célébrant le titre dans le désert pour la première fois en sept ans et laissant Stefanos les mains vides pour la deuxième année consécutive.