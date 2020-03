Que sont les raquettes Pro Stock?

Saviez-vous que la nouvelle raquette de tennis brillante approuvée par votre joueur préféré n’est pas la même raquette qu’ils utilisent en tournée?

Bienvenue dans le monde des raquettes de tennis Pro Stock. Dans cet article, je donnerai un bref aperçu de ce qu’est une raquette Pro Stock, comment elle diffère d’une raquette qui est en vente générale et nous verrons également une ancienne raquette Pro Stock des 10 meilleurs joueurs grâce à un autre fan de tennis, Nico .

Qu’est-ce qu’une raquette de tennis Pro Stock?



Le terme Pro Stock est exactement comme ça sonne. Une raquette de tennis spécialement conçue pour un joueur professionnel.

La plupart des grandes marques de raquettes de tennis comme Head, Wilson, Dunlop et al. produire des raquettes de tennis exclusivement pour leurs joueurs parrainés. Tous les 3 ou 4 mois, les meilleurs joueurs prendront livraison d’un nouveau lot de raquettes construit spécialement pour eux.

Bien que ces raquettes puissent sembler visuellement identiques aux raquettes que nous voyons sur le mur de notre magasin de tennis local, le plus souvent, la similitude s’arrête là.

Les raquettes Pro Stock pèsent généralement plus que leurs homologues de détail, plus l’équilibre, le poids de swing, la rigidité et le modèle de cordes sont adaptés aux exigences du pro en question.

Prenons par exemple Nick Kyrgios, il est actuellement le poster boy de la Yonex EZONE 98. Une raquette de grande qualité que je recommande mais ce n’est pas le cadre qu’utilise Kyrgios.

L’Australien utilise à la place un Yonex AI 98 qui est une version antérieure de cette raquette de 2014. Similaire à certains égards à l’EZONE 98 vendu aujourd’hui, mais il est plus rigide et est fabriqué à partir d’un moule différent.

Comment sont fabriquées les raquettes Pro Stock?



Ce qui est intéressant avec les raquettes Pro Stock et comment elles sont fabriquées, c’est qu’elles vous font instantanément jouer comme Federer, Djokovic ou Nadal quel que soit votre niveau précédent.

Cela explique pourquoi ils sont si difficiles à trouver à vendre et pourquoi ces gars-là ont remporté plus de 50 slams combinés! Si seulement la prochaine génération pouvait en avoir un.

Je plaisante 😀

La vérité est qu’ils sont faits comme n’importe quelle autre raquette de vente au détail. La différence est le moule utilisé et ce qui sort de l’usine.

La plupart des cadres Pro Stock sont basés sur les moules d’anciennes raquettes de vente au détail qui ont depuis longtemps été abandonnées.

Un exemple ici est Novak Djokovic qui utilise une raquette fabriquée à partir du moule pour le Head iRadical / Ti.Radical MP qui a été vendu au début des années 2000.

C’est très différent du MP Head Speed ​​X Limited Edition qu’il approuve. Son poids et sa rigidité sont différents, mais même la taille de la tête est beaucoup plus petite à 95 pouces carrés par rapport aux 100 pouces carrés sur la Speed ​​X.

C’est l’un des exemples les plus extrêmes, mais il met en évidence à quel point la raquette utilisée par un pro peut être différente de celle que le grand public peut acheter.

Les raquettes Pro Stock sont également produites à l’état brut, ce qui signifie qu’elles sont généralement plus légères et non l’article fini, donc aucune palette de préhension, rien dans la cavité de la poignée, etc. C’est souvent ce que l’on appelle l’épingle à cheveux dans l’industrie, et la meilleure analogie est celle d’une toile vierge.

Une fois que les trous des œillets sont percés et que la raquette est peinte selon le design actuel, ils sont envoyés à la maison de personnalisation de raquette du joueur de son choix. Cela peut être effectué par le fabricant dans son propre service de personnalisation ou par un tiers.

C’est là que les gars comme Priority 1 entrent en jeu car ils vont faire correspondre les raquettes, ajouter du poids, mouler les poignées, mettre du silicone dans les poignées, etc. pour produire le produit final selon les spécifications exactes du joueur.

Le fait que les raquettes quittent le moule dans un état non personnalisé montre bien pourquoi les raquettes pro ont tendance à offrir plus de toucher que leurs homologues de détail.

Les raquettes produites en masse laissent le moule à leurs spécifications finies, donc elles reçoivent des couches supplémentaires de carbone ajoutées dans certaines zones et du poids dans la poignée pour atteindre le poids indiqué sur la feuille de spécifications.

Les raquettes Pro Stock, cependant, quittent souvent le moule à moins de 300 g et sont renforcées de plomb et de silicium par le technicien de raquette.

La vidéo ci-dessous ne traite pas spécifiquement des cadres Pro Stock, mais elle donne un aperçu rapide du processus de fabrication et de la façon dont la raquette est moulée.

La fabrication d’une raquette de tennis



Pourquoi les fabricants produisent-ils des raquettes Pro Stock?



La raison pour laquelle les raquettes Pro Stock existent est en raison des exigences de leurs joueurs sponsorisés.

De nombreux joueurs professionnels sont très particuliers au sujet de leur équipement et sont passés par les rangs juniors en jouant avec une spécification spécifique de raquette de tennis.

Une fois qu’ils ont atterri en tournée et goûté au succès, la raquette devient une extension de confiance de leur bras à laquelle ils s’attachent beaucoup.

Le problème, cependant, est que les fabricants de raquettes doivent lancer de nouvelles raquettes chaque année pour rester en activité.

De nouveaux travaux de peinture et de nouveaux moules sont créés chaque année pour encourager les clients à passer aux dernières «technologies» et à obtenir la meilleure raquette de tennis actuellement disponible.

Cependant, aucun joueur professionnel n’est disposé à changer les raquettes au même rythme que les fabricants les lancent.

L’adaptation à une nouvelle raquette peut prendre des années, et si les spécifications du nouveau cadre ne sont pas proches de celles existantes, cela ne fonctionnera tout simplement pas.

C’est pourquoi les fabricants doivent conserver les moules anciens (ou personnalisés) pour s’assurer que les ambassadeurs de leur marque puissent continuer à jouer avec la raquette qu’ils ont toujours utilisée.

Si vous avez regardé la vidéo ci-dessus, vous verrez Andy Murray parler de la façon dont il a utilisé un chef radical depuis ses débuts et ne changerait jamais.

C’est un peu trompeur car Murray n’a jamais utilisé de raquette Head Radical. Il utilise une vieille école Head Pro Tour 630 qui est peinte comme les cadres de vente au détail Radical. Pourtant, vous avez l’idée: les joueurs professionnels changent rarement de raquettes, et une fois qu’ils sont à l’aise, il est rare de voir des changements d’équipement importants.

Federer est un autre excellent exemple; il a utilisé le Pro Staff 90 du début des années 2000 jusqu’en 2013. Il lui a fallu des résultats mitigés, une blessure et Stefan Edberg pour faire le changement. S’il avait remporté 2 tournois du slam en 2013, je ne pense pas qu’il aurait fait le changement, n’est-ce pas?

Les raquettes Pro Stock sont-elles meilleures que les raquettes au détail?



L’une des idées fausses courantes que vous voyez sur les forums de tennis de la part de joueurs qui viennent de découvrir les cadres Pro Stock est que ces raquettes doivent être bien meilleures que les modèles de vente au détail.

Mais ce n’est pas le cas. Les cadres Pro Stock sont faits de la même qualité de matériaux que toutes les raquettes de tennis haut de gamme. Il n’y a pas de sauce secrète ou de technologie avancée; ce ne sont que des raquettes produites à partir d’anciens cadres de vente au détail.

Bien sûr, il n’est pas exagéré de penser que plus d’heures de travail et d’attention aux détails iront dans un cadre Pro Stock que dans un cadre de vente au détail. Mais encore une fois, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils sont meilleurs.

Même si le contrôle de la qualité peut être légèrement plus élevé lorsqu’il quitte le moule, une raquette de stock pro a été personnalisée pour un joueur spécifique. Donc, à moins que vous ne jouiez à un jeu identique ou très similaire au joueur en question, ce ne sera pas la raquette de tennis qui vous convient.

Il pourrait porter le prix pour vous faire croire que cela va changer la donne, mais il ne fonctionnera pas mieux que des centaines d’autres modèles facilement disponibles ailleurs.

Si une raquette de détail qui pèse 350 g est trop lourde pour vous, une raquette de stock pro qui pèse le même poids est également trop lourde pour vous.

Un aperçu de plus d’une raquette Pro Stock



Grâce à Nico B, un autre fan de tennis, nous pouvons jeter un œil à une raquette Pro Stock car il est le fier propriétaire d’un cadre utilisé par Grigor Dimitrov.

Le Bulgare est un joueur parrainé par Wilson et a approuvé le Wilson Pro Staff 97S pendant quelques saisons.

Cependant, alors que sa raquette portait la peinture 97S, elle était très différente du modèle de vente au détail qu’elle usurpait.

Ce modèle Pro Stock particulier est un cadre de 93 pouces et n’a jamais été disponible pour la vente au détail.

Vous pouvez voir les spécifications de la raquette utilisée pour le match de Dimitrov par rapport à la Pro Staff 97S, elle a été peinte comme suit:

Comparaison du Wilson Prostaff 97S Retail et du Pro Stock de Dimitrov



Vente au détail

Stock Pro

Marque:

Wilson

Wilson

État:

Vente au détail

Match utilisé

Tour de tête:

972 po2 / 625,81 cm2

93 po2 / 600 cm2

Longueur:

27 pouces / 68,6 cm

27 pouces / 68,6 cm.

Poids cordé:

11,5 oz / 326,02 g

12,2 oz. / 346g

Swingweight

336

349

Équilibre tendu:

–

334 mm

Raideur:

65

65

Taille de la poignée:

–

L4 (4 1/2)

Type de prise:

Cuir Wilson

Surgrip Wilson Leather + Tourna

Modèle de chaîne:

18 plats / 17 croix

18 plats / 17 croix

Peindre:

Wilson Pro Staff 97S

Wilson Pro Staff 97S

Silicone:

Non

Non (rempli de mousse)

Conduire:

Non

Non (du moins pas visible)

Code de stock Pro:

WRT73161

Moule personnalisé de 93 pouces

Autres différences



Embout différent de la version commerciale

Gorge plus longue par rapport à la version commerciale

Signature Dimitrov dans la gorge

Logo Wilson imprimé sur les cordes opposées au capuchon de crosse (demande personnelle de G. Dimitrov)

Coussinets d’alimentation

Logo Wilson sur la gorge différent de la version commerciale

Le cadre est beaucoup plus rigide / plus solide que la version commerciale

Depuis qu’il a utilisé ce cadre, après des résultats très mitigés, Dimitrov a expérimenté son équipement à plusieurs reprises, passant à une raquette de tête de 97 pouces carrés, revenant à 93 pouces carrés, puis à 97 mètres carrés.

Il utilise actuellement un cadre de stock Pro différent avec une peinture de smoking Wilson Prostaff 97 Countervail.

Y a-t-il des joueurs qui n’utilisent pas les raquettes Pro Stock?



Tous les joueurs professionnels n’utilisent pas de raquettes sorties il y a 20 ans. De nombreux joueurs qui perceront en tournée utiliseront des raquettes au détail. Beaucoup d’entre eux seront personnalisés; d’autres ne seront pas touchés.

L’autre exception ici est la raquette de Roger Federer. L’autographe Wilson Prostaff RF97 vendu dans les magasins est la même raquette utilisée par Federer. Donc, d’une certaine façon, sa raquette est la première raquette pro stock produite en série.

Avez-vous des questions sur les raquettes Pro Stock? Avez-vous possédé des cadres assortis d’anciens pros? Faites-moi savoir dans les commentaires.