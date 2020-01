Quel est l’événement le plus prestigieux?

Wimbledon ou Open de France: quel est le tournoi de Slam le plus prestigieux? Londres et Paris accueillent ces deux grands événements sportifs qui excitent les médias, les initiés, la foule et les fans pendant une quinzaine de jours entre mai et juin et entre juin et juillet.

Les plus grands joueurs de tennis de la planète se rencontrent à l’occasion de ces deux Slams car remporter les Championnats ou Roland-Garros est un objectif extrêmement prestigieux: en tennis, il s’agit des triomphes les plus importants de la carrière d’un joueur.

Dans le sport en général, Wimbledon et l’Open de France sont deux des événements les plus attendus de toute l’année sportive. Wimbledon est le plus ancien tournoi du monderé. De nombreuses traditions laïques sont liées au tournoi de Londres, qui n’a pas beaucoup changé au fil des ans.

Le code vestimentaire qui comprend une tenue blanche, le dimanche du milieu, des fraises et de la crème, et bien plus encore. Wimbledon est le seul chelem qui se joue sur des courts en gazon, étant donné que l’Open d’Australie et l’US Open se jouent sur des courts en dur depuis des années.

De la première édition de 1877 à nos jours, Wimbledon est considéré comme le tournoi symbolique du tennis. Le statut du All England Club en a fait une icône au fil des décennies. Dans ce Club, la tradition rencontre l’innovation technologique: charme et avant-garde, en deux semaines pétillantes et glamour.

Les plus grands joueurs de tennis de l’histoire ont gagné sur la pelouse du Court central: Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray, Pete Sampras, Andre Agassi, Boris Becker, Bjorn Borg, John McEnroe, Rod Laver, Fred Perry, Serena et Venus Williams, Maria Sharapova, Steffi Graf, Martina Navrátilová, Billie Jean King, Margaret Smith, Helen Wills Moody et Suzanne Lenglen.

La première édition de Roland Garros a eu lieu en 1891. Depuis sa fondation à ce jour, le tournoi a été remporté par de nombreux spécialistes du terre battue, mais ici Federer et Djokovic ont remporté le Career Grand Slam. Paris offre un cadre très charmant pour les deux semaines de Roland Garros.

Le Stade de Roland Garros, au Bois de Boulogne, a entamé un processus de modernisation qui va enfin l’adapter aux trois autres slams saisonniers, qui sont technologiquement avancés. L’Open de France est intimement lié au nom de Rafael Nadal: l’Espagnol a remporté 12 éditions du tournoi, un record non seulement pour le Slam parisien mais aussi pour tous les autres célibataires masculins majeurs.

Quel est, à votre avis, le slam le plus prestigieux entre Wimbledon et Roland Garros? Vous pouvez répondre à cette question dans les commentaires de l’article, faites nous part de votre avis!