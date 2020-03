Quel serait le plus grand défi de retour de Roger Federer?

L’idée de venir sans préparation car les autres joueurs de l’ATP rattraperaient Roger Federer car il avait admis que «je n’ai pas joué de matchs appropriés depuis de très nombreuses semaines … 95% des gars viennent ici avec des matchs.

Je ne suis pas de ceux-là. “Ce pourrait être une grande révélation que Federer serait guéri après la chirurgie arthoscopique au genou et qu’il se remette bien. Il aurait raté 5 tournois dans le processus: Dubaï, Indian Wells, Bogata, Miami et l’Open de France.

Il a un travail devant lui. Les points positifs d’un bon retour sont que le Suisse a un gros CV en tant que détenteur de 20 titres du Grand Chelem et a plus d’une demi-douzaine de titres en double parmi les autres titres en simple. Il a été en retrait et est revenu pour gagner le match.

Il a perdu contre les gars de NextGen en tant que Stefanos Tsitsipas au troisième tour de l’Open d’Australie. L’idée de ressentir la chaleur des prochains gars de l’ATP peut être une situation difficile, mais Federer a admis: “Il a fait un très bon travail … en battant Djokovic à Toronto, comme Kevin Anderson, Zverev, maintenant moi ici: c’est ce que vous besoin de faire pour passer au niveau suivant … Il fait ça … “

Les futurs meilleurs classeurs ont cette confiance en soi et désirent non seulement gagner, mais éliminer les joueurs plus âgés dans le processus. “Je crois vraiment que j’allais gagner, dès le début. Il est important de garder cet état d’esprit, de croire en soi”, a déclaré Stefanos Tsitsipas à ce sujet.

Federer a également connu la défaite des meilleurs prétendants ainsi que des gars de NextGen, estimant probablement que s’il l’avait fait avant, il ne serait pas totalement impossible de le refaire … ou le fera-t-il? Les négatifs peuvent être son âge.

Les 30 dernières années, un joueur ne voudrait pas vraiment faire des retours non pas de mauvaises performances, mais de blessures et de chirurgie. Beaucoup d’adversaires, sinon la plupart, ont souvent dix ans ou plus de moins et moins de blessures que Federer; mais aussi moins d’expérience.

L’Autrichien, Dominic Thiem, n’est pas classé 3 juste un cran au-dessus de Federer est une énorme menace et a également battu les Suisses. Mais il a eu beaucoup de matches, peut-être trop et a dû se retirer de l’Open d’Argentine à cause de l’épuisement. Thiem a déjà battu Rafael Nadal et Alexander Zverev et perdu contre Novak Djokovic.

Mais les matchs duraient tous plus de 3 et 4 heures, laissant Thiem vidé mentalement et physiquement. Il a 12 ans de moins que Federer et n’importe quel jour peut s’avérer un joueur granuleux et énervant pour les Suisses. Si sa consistance est intacte, il peut sortir vainqueur et cela peut parfois être l’un des soucis de Federer.

Le dépassement des records des adversaires et le dépassement des siens ne sont peut-être pas au premier plan de l’esprit de Federer lors de son grand retour. Ce serait vraiment ses stratégies pour vaincre ses adversaires et ne pas se blesser à nouveau. Il peut être mis au défi de limiter les rassemblements au minimum, car c’est là que toute l’usure du corps peut se produire.

Rassembler un match gagnant par match sera de la plus haute importance pour Federer. Il sait que le reste des gars au moment où il est retourné au tribunal, ont peut-être remporté des titres et plus d’expérience. Ce serait le plus grand défi mais aussi une menace pour essayer de réussir à nouveau à ce niveau.