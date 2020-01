Quelle a été la meilleure et la pire tenue de Roger Federer au cours de la dernière décennie?

Roger Federer est Maestro sur le terrain, grâce à sa classe innée avec une raquette à la main. Mais il est aussi un maître du charme et de l’élégance, grâce aux tenues conçues pour lui dans la dernière décennie par Nike avant et par UNIQLO après.

Ce ne peut pas être une coïncidence si le magazine GQ a nommé Federer l’homme le plus élégant de la dernière décennie. Les tenues que Federer a portées au cours de la dernière décennie ont été très intéressantes: il en portait de très beaux, certains définitivement révisables.

Le meilleur, en ce qui me concerne, reste ce qu’il portait à l’Open d’Australie 2017. Une tenue noire et blanche extrêmement élégante et moderne (avec des chaussures orange foncé), mais en même temps avec des références vintage, signée Nike. Cette tenue lui a porté chance; Roger a remporté son 18e Chelem contre Nadal en finale.

Très similaire mais d’une teinte différente (t-shirt acquamarine) était la très belle portée à Indian Wells et Miami toujours la même année. Parlant de l’Open d’Australie, la tenue UNIQLO de l’édition 2019 est également à apprécier: blanc t-shirts, chaussettes et chaussures, short bleu.

Parmi les meilleures tenues de Federer, il faut ajouter celle du bleu total que les Suisses portaient lors du swing de gazon 2016. Je suis également fan de la tenue liée à l’US Open 2010 et à l’US Open 2017 (2017 a été l’année où Roger portait peut-être ses meilleures tenues).

Les tenues d’Indian Wells et de Miami 2013 et Cincinnati 2015 restent également parmi mes préférées. Enfin, l’élégance de toutes les tenues que Federer a portées à Wimbledon au cours de sa carrière doit être soulignée, avec une mention spéciale à celle de 2017, 2015 et 2012.

Cependant, même un maître du style comme Federer portait des tenues faciles à oublier! Le pire reste, à mon avis, celui porté à l’Open de France 2019. Mais même le polo jaune d’Indian Wells 2011 peut facilement être oublié.

Enfin, même la série de tenues portées à l’US Open 2015 ne figurait pas parmi les plus belles portées par le maestro suisse. Quelle est votre tenue Federer préférée de la dernière décennie?