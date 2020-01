Quelle blague! Mais je voudrais remercier mes fans et ma femme!

Tennis – Roger Federer s’est entretenu mardi avec Nathan Templeton, correspondant de Melbourne pour le petit déjeuner australien Sunrise, qui est diffusé sur le Seven Network et est actuellement hébergé par David Koch et Samantha Armytage.

L’entrevue a été réalisée dans un club de Melbourne où le champion du Grand Chelem, 20 fois, dirigeait une clinique d’entraînement pour les jeunes joueurs. Il a également été rejoint par le golfeur et collègue ambassadeur d’UNIQLO, Adam Scott, alors qu’ils dévoilaient leurs tenues pour la saison 2020 lors de l’événement.

Au cours de l’interview, Federer parle d’être nommé l’homme le plus élégant de la décennie GQ et a été très amusé de recevoir cet honneur. À sa manière joviale, Federer dit: “Quel honneur !! Ouais! Quelle blague !! Mais peu importe …

c’était un vote en ligne. Mais je dois remercier mes fans et peut-être peut-être ma femme !! ”

