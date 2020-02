Quelle est la seule chose que Leander Paes souhaite toujours gagner?

Leander Paes – double maître avec 18 titres du Grand Chelem et une médaille d’or olympique – traverse sa dernière saison en tant que joueur de tennis professionnel. Avec de nombreux records et honneurs associés à son nom, l’Indien peut être fier d’avoir eu une brillante carrière, une qui ne manque pas grand chose à qualifier de parfaite.

Mais y a-t-il une dernière chose que le joueur de 46 ans souhaite pouvoir gagner en 2020, s’il en a l’opportunité? “Je pourrais m’asseoir ici et dire un Grand Chelem, je pourrais m’asseoir ici et dire une médaille olympique, je pourrais m’asseoir ici et dire la Coupe Davis pour faire entrer l’Inde dans le Groupe mondial”, a répondu Paes après sa défaite en quart de finale au Tata Open Maharashtra.

“Il y a tellement de choses à gagner”. Et s’il devait choisir une seule chose? «Je pense que si je peux passer d’un athlète professionnel, où la plupart des athlètes ont des problèmes avec cela, à mes deuxièmes manches; si je fais bien ce voyage au cours des 18 prochains mois, je serai probablement impatient de rester ici, si nous sommes encore tous les deux dans une quinzaine d’années, et de laisser un de mes jeunes enfants répondre à cela », a-t-il expliqué.

«C’est la seule chose que j’aimerais gagner. Je voudrais aider quelqu’un d’autre à gagner. Et ça pourrait être n’importe quoi dans la vie. Il se pourrait que l’Inde soit sur le point d’atteindre la lune, nous n’avons pas connu de Grand Chelem depuis quelques années maintenant.

Il pourrait entrer dans le Groupe mondial de Coupe Davis. Cela pourrait préparer d’autres athlètes. Cela pourrait motiver 745 millions de personnes à devenir elles-mêmes des champions. Je pense que ce serait cool. La transition serait incroyable. C’est drôle comme je suis très motivé par ça. “

Paes est, comme il le disait lui-même il y a quelques années, un étudiant du jeu, mais aussi un étudiant de la vie: «Et un étudiant d’autres jeux. Il y a tellement de choses dans la vie que le tennis ».