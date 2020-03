Quelle était la qualité de Novak Djokovic, 14 ans? Voici la réponse

Novak Djokovic à l’âge de 14 ans, formé avec le même dévouement et engagement qu’aujourd’hui. Nous pouvons le voir dans cette vidéo. Mais ce jeune Djokovic pouvait-il savoir comment les choses se passeraient 18 ans plus tard? Aurait-il pu imaginer gagner 17 Slams, obtenir de nombreux records et être proche d’atteindre le record de Roger Federer de 20 Slams? Aujourd’hui, le tennis ayant été stoppé pour la propagation du Coronavirus, il y a quelques inconnues sur les deux prochains Slams de la saison, mais Djokovic sera à nouveau l’homme à battre lorsque le Tour reviendra après sa pause.