Quelle légende du tennis à la retraite Roger Federer voudrait-il ramener?

Roger Federer a mis le feu au tennis sur Twitter jeudi. Il a réagi aux commentaires des fans et a publié ses propres publications, mais la dynamique la plus drôle a été lorsque lui et ses partisans ont fouillé dans les archives du tennis pour rendre visite à quelques légendes.

Tout a commencé par un tweet…

⚫️ https://t.co/oOHAXBD9Yp – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Le maestro suisse a choisi l’option «Ramenez votre joueur à la retraite préféré». Mais avez-vous remarqué comment les questions disent «qui et pourquoi»? Federer n’avait pas répondu à ce dernier.

Voyant cela, ses fans ont fait des suggestions quant à la légende du tennis que Federer aimerait ramener sur le Tour. Bjorn Borg? Andy Roddick? Jim Courier? Meilleure partie? Federer a pris le temps de réagir à ces hypothèses… Voici quelques-unes de ses meilleures réponses.

Étonnant, j’ai eu la chance d’être sur le terrain avec lui tant de fois, j’ai tellement appris de lui! 🙏 https://t.co/QPVmL1iwXE – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Björn est le roi 👑

Sera toujours le roi à mes yeux

Alors oui clairement duhh 😋 https://t.co/lI802xB6pK – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Je veux dire pls https://t.co/VJB6T7TS7L pic.twitter.com/Lwati8F6r0 – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Dommage que j’ai raté jouer à Iron Jim https://t.co/PaExu9XnqW – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Tu ne peux pas être sérieux!?!?! Oui Mac oui à coup sûr 😉 https://t.co/L39vuQYHkY pic.twitter.com/TJyi16sMcB – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Le maître de la volée, la dernière fois qu’il a raté une volée, était apparemment en 86 !!!!! https://t.co/eZvTObufJs – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Rouillé!! sans blague,

Quelle douleur de jouer 😂 https://t.co/m29Cr1tD5U – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Pas sûr 🤔

Ok bien 🤣 @ rodlaver https://t.co/azt5lfpHFo – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

C’est bien comme ça, heureux d’être 0-3.

Love the guy https://t.co/dthT2G5t5S – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Elle était elle est https://t.co/OrozAY9Hgz – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Non merci,

Il m’a battu dans #Basel et Gstaad 😩 https://t.co/a80HtpEsHW – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

J’ai adoré le regarder jouer,

Si heureux que je l’ai joué! 🇨🇱 Chiiiiii https://t.co/Y1VkjXKSIU – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Grâce à Martina, j’ai rencontré Mirka +, elle fait partie du top 3 des hommes et des femmes.

🙏 ❤️ https://t.co/G3anE4lR6n – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Je l’ai regardée pendant des heures,

coup droit hypnotisant, jeu de jambes et attitude.

Quel champion! 🙌 https://t.co/XxC78dkdU2 – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Jimbo, quelle chance j’ai eu d’être sur cette photo…. statut légendaire https://t.co/t3yaGguztO – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Carlito, l’aimait.

Je ne sais pas ce qu’il fait maintenant! 🤷‍♂️😉 https://t.co/vlPD9rLZO8 – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Pas sûr mais j’aurais essayé,

Il était super pour le match.

Est-il toujours là? 🤔 https://t.co/6JlVx1ytbK – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Sans aucun doute! https://t.co/vXDgnphdzn pic.twitter.com/UE7V3ec1LB – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Grande légende du temps

Respect ultime https://t.co/PfFDXY85T6 – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020