Quelle position à propos de l’union ATP-WTA est la bonne?

Il y a quelques jours Roger Federer a écrit sur son compte Twitter: “Je me demandais juste … suis-je le seul à penser que le moment est venu pour les hommes et les femmes de s’unir et de se rassembler?” Un tweet sur l’union possible de l’ATP et de la WTA dans un grand tour.

“Je ne parle pas de fusionner la compétition sur le terrain, mais de fusionner les 2 organes directeurs (ATP et WTA) qui supervisent les tournées professionnelles hommes et femmes” et plus: “Cela aurait probablement dû se produire il y a longtemps, mais vraiment le temps. “

“Ce sont des moments difficiles dans tous les sports et nous pouvons en sortir avec 2 corps affaiblis ou 1 corps plus fort.” Son premier tweet a obtenu près de 50 000 likes, 5 000 retweets et environ 1 500 commentaires. Presque tous étaient favorables, à commencer par son collègue et rival Rafael Nadal, qui a précisé qu’il y avait déjà eu des discussions entre les deux sur ce sujet.

Les réactions ont été positives par presque tous les joueurs de la WTA. Simona Halep, Petra Kvitova, Alize Cornet et d’autres ont accueilli l’idée avec enthousiasme. Serena Williams a plutôt exprimé des doutes, non pas sur l’idée, mais sur le mode de communication.

L’Américaine a publié un tweet dans lequel elle affirmait que les informations étaient confidentielles et ne devaient donc pas être partagées. Vasek Pospisil, l’un des membres les plus actifs du conseil des joueurs, a déclaré: “Excellente idée: l’ATP y travaille depuis janvier, car ils anticipaient cette vision possible”, comme pour dire: “Hé, rien de nouveau!” Un joueur qui s’oppose à l’idée est (bien sûr) Nick Kyrgios.

Il a répondu au poste du Federer par un oui laconique, suggérant que le Suisse était le seul en faveur de la fusion. Puis il a dit: “Quelqu’un a-t-il demandé à la majorité de l’ATP ce qu’ils pensent de la fusion avec la WTA et comment c’est bon pour nous?” Le lendemain, également sur Twitter, l’Australien a déclaré: “Nous ne devons pas fusionner”.

Kyrgios semblerait exprimer une idée assez répandue chez les hommes: dans le circuit ATP, il semblerait qu’il y ait le vague sentiment que les femmes profitent du tirage des hommes pour gagner en visibilité et en revenus. On se demande depuis longtemps combien de foule et quelle couverture médiatique aurait un slam féminin.

Mais dans ce discours, il faut insérer le contexte de l’égalité des prix: après des décennies de bataille, les femmes l’obtiendront au Slams. Beaucoup sont en désaccord, soulignant les plus grandes recettes générées par la tournée des hommes, mais je crois que le choix d’avoir un prix en argent de la même taille est juste et légitime.

L’urgence sanitaire a changé les priorités, mais pourquoi quelqu’un comme Roger Federer a-t-il choisi de ne s’exposer qu’en avril 2020? N’aurait-il pas pu le faire il y a 5, 10, 15 ans? Bien sûr, une fusion serait certainement bonne pour le tennis féminin, mais quels avantages apporterait-elle au tennis masculin? Je suis d’accord avec Federer: combiner les deux Tours signifierait simplifier le produit en général, à plusieurs points de vue.

Il y aurait un calendrier commun, peut-être plus léger et plus simple, qui entraînerait d’énormes avantages organisationnels. Ensuite, les modalités peuvent être discutées avec diverses propositions. Roger Federer et Nick Kyrgios sont désormais les porte-étendards d’un débat qui accompagnera les prochains mois: jusqu’à ce qu’il y ait des tournois, toutes les parties concernées auront le temps de discuter, de proposer et de clarifier.