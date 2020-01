Novak Djokovic s’est taillé une place importante dans l’histoire du tennis au cours de sa carrière. Après Roger Federer et Rafael Nadal, c’est lui le joueur qui a remporté le plus de Slam (16), constituant, avec ses deux rivaux historiques, les Big Three du tennis.

Mais quelles sont les meilleures compétences de Novak Djokovic? Un service

Djokovic a obtenu 5 592 as, remportant 74% de ses points de premier service. Il a remporté 56% des points de deuxième service au cours de sa carrière. Le service est une solide compétence du tennis de Nole.

Coup droit

Son coup droit est un coup important pour la carrière du Serbe. Il parvient à faire bon usage de ce tir même lorsqu’il est sous pression, retrouvant souvent les lignes du court. Revers

Le revers de Djokovic est un tir très précis et puissant.

Djokovic est capable d’utiliser un revers gagnant même s’il est au-delà de la ligne de base et dans des conditions stressantes. C’est certainement l’une de ses principales compétences. Jeu net

Peut-être le vrai point faible de son tennis. Djokovic s’adapte bien à n’importe quelle surface, mais son style reste toujours celui d’un défenseur de la ligne de fond, et sa technique sous le filet n’est pas comparable à celle de Roger Federer.

Revenir

Le meilleur retour de tous les temps: c’est peut-être ses meilleures compétences techniques. Même sous pression et avec le score contre, il parvient à élever son niveau et à retrouver des retours de vainqueur fous. Force mentale

Djokovic fait de la force mentale l’une de ses meilleures compétences.

Il l’a démontré tout au long de sa carrière. Lorsque la situation est délicate, il parvient toujours à élever son niveau, comme un robot. Force physique et vitesse

Doté d’une bonne force physique et d’une bonne vitesse, Djokovic a une grande endurance physique et un corps presque en caoutchouc, qui peut tenir de très longs matchs sans jamais perdre en force et en concentration.

Qu’est-ce que tu en penses? Quelle est la meilleure compétence de Novak Djokovic? Vous pouvez répondre à cette question dans les commentaires de l’article!