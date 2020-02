Quelles stars ont suivi les traces de Roger Federer dans l’émission télévisée sauvage de Bear Grylls

Depuis que Roger Federer a acquis le courage de partir à l’aventure dans les Alpes suisses avec Bear Grylls, le célèbre instructeur de survie, en 2018, de nombreuses stars ont continué à apparaître dans l’émission largement regardée de Discovery «Running Wild with Bear Grylls», même si Federer a dû avaler un œil de poisson rempli de sang pendant l’expérience unique.

Roger a grimpé dans la neige des Alpes, a joué un match de ping-pong à haute altitude avec Bear Grylls – qu’il a remporté 11-9 – et est allé pêcher sur la glace. À sa grande surprise, son compagnon a coupé un des yeux du poisson attrapé par Roger et l’a mangé.

Grylls a demandé à Federer de faire de même. Federer a obéi, même s’il a admis que c’était mauvais. “Dommage. Je ne peux pas croire que je l’ai fait. J’avais juste besoin d’une gorgée d’eau pour la nettoyer ». Roger Federer a déclaré après avoir avalé l’œil du poisson.

Le maestro suisse a impressionné même les Grylls aux contours grossiers qui ont admis que Roger était l’un de ses héros. «Ce voyage a été pour moi un tel privilège. Ils disent souvent «Vous ne devez jamais rencontrer votre héros», mais dans ce cas, il a vraiment répondu aux attentes ».

Après l’apparition de Roger Federer dans l’émission de télévision, des stars comme Uzo Aduba, Brie Larson, Armie Hammer, Channing Tatum, Bobby Bones et bien d’autres ont rassemblé le courage de relever le défi. Rajinikanth, l’un des acteurs les plus populaires de l’Inde du Sud et l’acteur le plus rentable de l’histoire du cinéma tamoul, est le tout prochain sur la liste à venir.