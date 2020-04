«Quelque chose manque dans mon jeu, je dois être plus ..»

Rafael Nadal, âgé de 18 ans, a remporté son premier titre ATP à Sopot en août 2004, revenant dans le top 50 après une blessure et espérant plus de la même chose le reste de l’année. Pourtant, le jeune Espagnol a perdu du terrain dans les phases finales de la saison, jouant dix matchs et remportant cinq d’entre eux pour conclure l’action classée autour de la 50e place sur la liste ATP.

Lors du Masters 1000 à domicile à Madrid, Nadal a pris d’assaut Davide Sanguinetti en un peu plus d’une heure, mettant ainsi le bras de fer au second tour avec Vincent Spadea. L’Américain a gagné celui-là 6-4, 4-6, 6-3 en deux heures et demie, gagnant huit points de plus que le jeune et le cassant cinq fois sur 16 occasions de se hisser au sommet et de passer au tour suivant.

Après le match, Rafa a déclaré qu’il était toujours à la recherche de son A-game, manquant d’agressivité et espérant changer cela le reste de l’année et la saison suivante. “Je n’ai pas bien joué. Il manque quelque chose, même si je m’entraînais dur au cours des dernières semaines.

Je ne sais pas si c’est un contrôle physique ou mental mais je ne joue pas au niveau que j’aimerais. Ce que nous devons faire, c’est continuer à travailler dur. Je n’ai pas bien joué mais la semaine précédente a été encore pire; mon jeu était plus défensif.

J’ai changé cela cette semaine, en jouant avec plus d’agressivité. C’est l’un des mouvements critiques que je dois faire et améliorer. C’est peut-être une mauvaise période pour moi et je ne suis pas assez confiant. Je dois travailler et reprendre le bon chemin dès que possible.

Mon service ne m’a pas inquiété aujourd’hui, même s’il a été un peu plus lent. Pourtant, le service n’était pas une de mes faiblesses aujourd’hui. C’était ok pendant l’entraînement et je vais améliorer le tir initial à l’avenir. Je craignais d’être plus agressif. J’ai bien joué tout au long de la saison mais je viens de perdre aujourd’hui malgré un bon départ. ”