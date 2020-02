“Quelque chose semble manquer” – Nick Kyrgios devient émouvant à propos de la disparition de Kobe Bryant

Un service commémoratif a eu lieu le 25 février en souvenir de Kobe Bryant, décédé le 26 janvier. Il est bien établi que Nick Kyrgios est un grand fan de l’ancien basketteur. Dans une interview, Nick a parlé avec un cœur lourd de la disparition de Bryant.

Kobe Bryant est décédé il y a environ un mois, dans un accrochage d’hélicoptère. Le basketteur à la retraite voyageait avec sa fille Gianna dans un hélicoptère quand il s’est écrasé, tuant tout le monde à bord.

Nick Kyrgios ressent toujours la perte

L’Open d’Australie était en cours pendant la tragédie. De nombreux joueurs de tennis sont sortis et ont rendu un hommage à Bryant. Nick Kyrgios a eu un match de quatrième tour contre Rafael Nadal le lendemain de la mort de Bryant. L’Aussie est sorti sur le terrain avec le maillot LA Lakers de Kobe.

L’une de ses idoles venait de décéder de façon choquante, et il était visiblement ébranlé et pleurait la perte alors qu’il sortait sur le court. Il a également enfilé le maillot lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Je n’ai jamais rencontré Kobe mais le basket-ball est pratiquement ma vie, je le regarde tous les jours et je le suis depuis aussi longtemps que je me souvienne … c’est difficile, c’est une horrible nouvelle.”

C’était après sa défaite contre Nadal.

Maintenant, environ un mois plus tard, Kyrgios ressent toujours la perte avec un cœur lourd.

«À ce jour, c’est lourd. Pensez-y juste et ça ne me semble toujours pas réel. Évidemment, je regarde les Celtics contre les Lakers pendant que nous faisons cette interview, et quelque chose semble encore manquer dans ce match. Il serait là, côté cour, à regarder. »

Il a ensuite expliqué comment Bryant a tout fait correctement et comment personne ne peut imiter même 10% de «ce qu’il représentait en tant qu’athlète».

Il ne fait aucun doute que Nick admire vraiment le basketteur, peut-être plus qu’il n’a jamais admiré de joueur de tennis.

«Je peux avoir des jours où j’ai l’impression de le représenter. C’est pourquoi lorsque je tire mon maillot, j’ai l’impression que je ne peux rien faire de mal. J’essaie d’aller là-bas et d’être comme lui pendant ce petit moment, cette petite heure. C’est une tragédie, c’était difficile. »

Quelqu’un peut-il vraiment remettre en question son admiration pour l’homme?

Mais peut-être que Nick devrait essayer d’être comme son idole plus souvent. À l’heure actuelle, Kyrgios est à peu près l’opposé polaire de Kobe Bryant sur le terrain.

Kyrgios est à Acapulco, au Mexique cette semaine alors qu’il cherche à défendre son titre ATP 500 à l’Open d’Acapulco.