Quelqu’un a volé un puzzle de notre panier avant même que nous ayons vérifié

L’ancienne n ° 1 mondiale, Caroline Wozniacki, a parlé de son expérience lorsqu’elle a fait ses courses sur son compte sur les réseaux sociaux. Le Danois a dit qu’elle était allée faire des courses dans son magasin local et avait finalement trouvé un puzzle qui n’était pas complet.

Cependant, elle a ajouté que quelqu’un l’avait volé dans leur panier avant même d’avoir pu vérifier et payer ses articles. Wozniacki a tweeté: “Je suis allé au magasin pour faire l’épicerie aujourd’hui! J’ai finalement trouvé un puzzle qui n’était pas épuisé et quelqu’un l’a volé dans notre panier avant même que nous ayons vérifié checked” “Wozniacki est au Danemark avec elle son mari David Lee, qui était en Afrique au moment où la crise a éclaté en Europe et les deux sont immédiatement rentrés chez eux et sont en quarantaine depuis lors.

Son tweet a également suscité une réponse de la joueuse de tennis américaine Mardy Fish, qui a tweeté en demandant où était son mari David. La Danoise a annoncé sa retraite du tennis plus tôt cette année et a disputé son dernier tournoi à l’Open d’Australie.

L’athlète de 29 ans a remporté 30 titres en simple WTA au cours de sa carrière, dont l’Open d’Australie 2018.

