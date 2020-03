Quels sont les joueurs qui ont le plus battu Roger Federer, Nadal, Djokovic?

Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont remporté un total de 56 titres du Grand Chelem, 97 tournois ATP Masters 1000 et 11 finales ATP. Les Big Three ont donné naissance à l’une des époques les plus passionnantes de l’histoire du tennis, dépassant tout record jamais atteint.

Gagner contre eux est un objectif très difficile, comme le connaissent les jeunes joueurs du Tour comme Alexander Zverev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Nick Kyrgio. Et comme d’autres rivaux de cette époque, comme Marin Cilic, Milos Raonic, Kei Nishikori et Grigor Dimitrov ont vécu.

Pourtant, trois joueurs ont réussi à gagner plusieurs fois contre Federer, Djokovic et Nadal, mettant souvent les Big Three en grande difficulté. Andy Murray est le joueur qui s’est le plus rapproché du niveau des Big Three (jusqu’en 2016, ils s’appelaient en fait Fab Four ou Big Four).

Murray a remporté 19 matchs contre ses trois grands rivaux: 11 fois contre Federer et Djokovic, sept fois contre Nadal. Murray a remporté trois Majors: Wimbledon 2013 et 2016 (respectivement contre Djokovic et Raonic) et l’US Open 2012, contre Djokovic.

Juan Martin Del Potro a réussi à vaincre les Big Three 17 fois, malgré les nombreuses blessures qui ont affecté sa carrière. L’Argentin a remporté sept victoires contre Federer, six contre Nadal et quatre contre Djokovic. Il a remporté l’US Open 2009 contre Federer.

Jo-Wilfried Tsonga a battu les Big Three 16 fois. Le Français a remporté six victoires contre Federer et Djokovic, et quatre contre Nadal. Il faut considérer qu’un joueur comme Stan Wawrinka, qui a remporté trois Chelems, n’a remporté que 12 matches contre les Big Three (trois contre Federer, trois contre Nadal et six contre Djokovic).

Federer est le joueur battu plusieurs fois par Murray, del Potro et Tsonga: 24 défaites, tandis que Djokovic a 21 défaites et Nadal a 17 défaites. Considérant l’incroyable domination de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, et qu’un joueur comme Stan Wawrinka – qui a remporté trois Chelems – n’a remporté que 12 matchs contre les Big Three (trois contre Federer, trois contre Nadal et six contre Djokovic), on peut dire que l’objectif de Murray, del Potro et Tsonga est très important pour cette époque du tennis.