Querrey: “Tout événement annulé est un drame pour les joueurs de tennis”

Sam Querrey a montré son chagrin devant l’annulation plus que probable de Wimbledon 2020. L’Américain a parlé pour Tennis.com, où il a réfléchi sur la situation difficile actuelle des joueurs de tennis. “Nous n’avons aucune idée du moment où nous pourrons revenir donc il est très difficile de savoir quand s’entraîner et rester en forme. L’annulation de Wimbledon serait particulièrement douloureuse, j’aurais préféré perdre au premier tour toujours passer un an sans jouer ce tournoi, mais cela s’est vu venez, nous devons vaincre le virus “, a déclaré l’Américain.

