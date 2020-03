Qu’est-ce que la résilience? Comment y parvenir?

RÉSILIENCE: Acceptez les défis et produisez des solutions créatives. L’équilibre n’est pas toujours maintenu. Les choses sont comme elles sont. Le reste aussi. La corde raide, pour ne pas tomber, oscille. L’action continue.

La vie m’a appris beaucoup de choses, mais le plus important était la résilience.

On se demande toujours si la résilience peut être apprise et comment, mais surtout comment et ce que nous pouvons apprendre des personnes résilientes.

Oui, mais qui sont des personnes résilientes?

À mon avis, les personnes handicapées sont des personnes résilientes.

Mais avant d’expliquer pourquoi, la question reste la même: chercher une nouvelle définition de la «résilience».

«Giulia, mais comment pouvez-vous être si résilient? Quelle est votre force, comment vous pliez-vous et ne vous cassez-vous pas? Les personnes résilientes sont-elles capables d’esquiver les coups de la vie, de celles qui dans une course à obstacles ne les font pas tomber? »

Non, demander cela est faux.

Les personnes résilientes se cassent aussi, elles deviennent livides et elles aussi manquent une course d’obstacles en subissant une chute … mais alors que font-elles et que peuvent-elles faire?

ACCEPTEZ LES DÉFIS ET PRODUISEZ DES SOLUTIONS CRÉATIVES

“Giulia, comment fais-tu alors?”

Je pense que l’on peut dire que la différence est que, malgré les obstacles tombés, ils atteignent la fin de la course. Je crois que la résilience est un art, l’art de savoir accepter les défis et produire des solutions créatives.

La vie est un parcours du combattant, mais ce n’est pas comme une course, c’est pire! Les obstacles ne sont pas placés sur une piste plate comme dans les compétitions sportives, mais sont placés parfois en montée et parfois en descente, et parfois ils apparaissent également deux fois plus.

Ici, cela se produit pour tout le monde. Dans ma vie, comme dans la vie de chacun, je crois, il y a un moment où cette course augmente son niveau de difficulté. Ainsi, des obstacles doubles et triples, avec une double fréquence, tous en montée et avec un temps serré pour gagner la course. À ce stade, il y a deux options: ne pas participer à la course ou tout essayer – pour tout faire et gagner cette course.

Malgré ces exemples, le grand mystère reste de savoir comment la résilience peut être «inculquée».

Notons une chose – en noir – immédiatement: être résilient signifie être élastique. Cela signifie être dynamique. Cela signifie embrasser le changement. C’est la première règle: même si un changement vous fait peur et vous effraie, vous ne gelez pas, ne vous inquiétez pas, et vous ne pensez pas que l’équilibre maintient l’équilibre. Aborder les changements, les accueillir et savoir les gérer est vraiment, à mon avis, la base de la résilience.

LA RÉSILIENCE EST L’ART D’ACCEPTER LES DÉFIS

Mais comment pouvons-nous être proactifs face à un changement qui nous fait peur?

La réponse réside dans l’élaboration d’une stratégie de cette manière: vous n’avez pas à visualiser le changement dans son intégralité et sa complexité, mais vous devez le diviser en de nombreuses petites parties et comportements, pour qu’il soit réalisé.

Il est important de commencer même avec un très petit geste, mais de le faire au moment précis où vous vivez, dans le proverbial, ici et maintenant.

Un alpiniste ne pense pas seulement à atteindre le sommet mais a un mode opératoire clair. «Je ne pense qu’à la main suivante. En fait, réfléchissez et prenez le temps de décider lequel sera le prochain. Ne lève pas les yeux, l’important est la poignée dont tu as besoin maintenant, car elle doit supporter tout le poids pour pouvoir passer à la suivante. “

Dans la vie, c’est exactement la même chose: il faut faire un pas à la fois, une main à la fois, car si la prise, si le support, n’est pas ferme, ils ne pourront pas supporter le pas suivant . Et cela s’apprend par l’expérience. Étape par étape, petit changement après petit changement, vous verrez qu’à un moment donné, vous aurez fait face au changement dans son intégralité, sans être gelé.

Donc même au tennis, lors d’un match, il ne faut pas penser au prochain match ou set ou victoire ou défaite possible… Il faut penser au point… Un pas après l’autre… Un point après l’autre.

Maintenant, certains diront peut-être: «Tôt ou tard, un changement encore plus important se produira. Peut-être que je n’y arriverai pas. » Ici, être résilient signifie se souvenir de vos compétences, cela signifie être conscient de vos ressources, présentes et passées.

LES CHANGEMENTS SONT SURMONTÉS AVEC ÉLASTICITÉ ET DYNAMISME

Donc, vous devez regarder en arrière et vous rappeler que vous avez déjà éprouvé ce sentiment exact de ne pas pouvoir le faire, de ne pas être suffisant, de ne pas être bon et au moins une fois que vous avez déjà vaincu ce sentiment négatif.

Peut-être vous souviendrez-vous de ce moment en particulier, de cet examen ou d’un déménagement trop exigeant, d’un test d’admission ou de combien vous étiez amoureux, d’un entretien d’embauche, d’un nouvel objectif plus important.

La vie est faite de défis, où le rythme et les obstacles s’élèvent de plus en plus; les sentiments et les tâches semblent de plus en plus difficiles. En réalité, cependant, ce sont les problèmes qui changent, pas nos sentiments: l’être humain a tendance à se replier sur l’homéostasie et il est donc naturel de dire: «Non, je ne change pas». Cependant, vous comprendrez que vous avez changé et renouvelé ce changement mille fois, et que vous avez grandi et amélioré mille fois.