Qu’est-ce qui ajoute à l’attrait «Fedal»?

Roger Federer est absent du Tour pendant cinq mois pour la deuxième fois en quatre ans (en 2016), et le monde du tennis trouve des similitudes dans les deux scénarios et comment ils se sont déroulés. De plus, avec Federer abandonnant les trois premiers du classement ATP – Dominic Thiem a atteint un nouveau sommet en carrière, non.

3 – le tennis semble être dans un certain flou sans savoir ce qui va suivre. Au milieu de cette frénésie, on ne peut s’empêcher de revenir à la dernière fois où Federer était sur un court de tennis, jouant un match. Le Match en Afrique 6 s’est déroulé au Cap, le 7 février 2020.

Et bien que ce match ait pu être une exposition – une œuvre de bienfaisance – il a donné au tennisdom une raison complètement différente de s’en souvenir. Cette raison peut être appelée le «facteur Fedal». Alors, qu’est-ce qui rend Fedal si intrigant? À ses débuts, lorsqu’il est apparu, le portemanteau de Federer et Nadal était en quelque sorte une nouveauté.

Son utilisation allait et venait à sa guise et était au mieux sporadique. De plus, malgré son utilisation, les Suisses et les Espagnols étaient toujours considérés comme des rivaux plutôt que des amis. Au cours des dernières années, il y a eu un changement dans cette dynamique, et la rivalité est maintenant liée à l’amitié.

Cette amitié s’est forgée sur le socle du respect mutuel. En tant que tel, Fedal n’est pas seulement resté une combinaison de leurs noms, mais a pris un nouveau sens, se démarquant dans un sport individuel qu’est le tennis.

Les fans de hardcore ne seraient pas d’accord, mais dans certains cercles, Fedal est devenu une mesure d’objectivité, étant entendu que toutes les rivalités n’ont pas besoin d’être étendues en dehors du court de tennis. En d’autres termes, une différence saine par rapport à ce qui s’était passé auparavant dans le monde du tennis masculin – lire, les années 1980 entre autres – où les rivalités étaient immobiles et stationnaires tout en restant dans les limites du professionnalisme.

Dans l’une de leurs interviews – pas donnée en même temps – John McEnroe et Ivan Lendl ont parlé d’être les ennemis de l’autre, pendant leurs jours de jeu. Faisant écho aux sentiments de l’autre, sinon à ses pensées, les deux joueurs ont déclaré que leur relation avec l’autre ne s’était améliorée qu’après leur retraite, et non pendant leurs jours de jeu.

«Ivan et moi avons certainement eu nos moments où nous n’étions pas les meilleurs amis ou nous nous entendions très bien. Mais pour moi, il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de notre sport », a déclaré McEnroe à propos de Lendl. De son côté, Lendl a partagé: «C’est beaucoup mieux qu’à l’époque où il y avait beaucoup en jeu.

Nous savons tous les deux que nous avons maintenant quelques années de retard et que le plus important est que les visiteurs apprécient le match. C’est comme ça avec les grands rivaux: la situation est tendue parce que les deux veulent gagner et les deux veulent montrer qu’ils sont meilleurs.

C’est normal”. C’était donc ça. La normale de leur temps, une expérience que le public appréciait non seulement énormément, mais l’encourageait également comme pour garder ses émotions subjectives élevées et intactes sans avoir de distractions pour la brouiller.

Et, si c’était la norme à ce moment-là, au rythme de la modernité et des évolutions du tennis, les rivalités ont également subi des changements. Fedal est donc l’un des timbres indiquant les changements. Que deux rivaux, qui pourraient exploiter leurs faiblesses mutuelles sans aucune hésitation, pourraient séparer le compétiteur d’une personne à la fin d’un match, peu importe la durée ou la durée du match, ce qui en fait une prémisse intéressante et unique.

Et, celui qui est souligné à chaque fois, une Coupe Laver mettant en vedette Nadal se produit; lorsqu’ils décident de réintégrer le Conseil des joueurs de l’ATP dans une décision commune; quand Nadal voyage pour jouer une exposition en Afrique du Sud, et même quand Federer voyage en Espagne pour inaugurer l’académie éponyme de son rival. Crédit photo: Site Web de la Coupe Laver